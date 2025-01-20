شمس البارودي تكشف أسرار اللحظات الأخيرة في حياة زوجها حسن يوسف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشفت الفنانة
المصرية المعتزلة شمس البارودي عن اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الراحل، الفنان
حسن يوسف، الذي توفي في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد معاناة مع المرض.
وقالت شمس عبر حسابها الخاص على موقع "فيس بوك" أنها كانت تردد له آيات من القرآن الكريم مثل سورة "ياسين" و"تبارك" وهي جالسة إلى جانبه، مؤكدةً أنها حافظة لمعظم آيات الكتاب الكريم.
وأضافت أنها استمرت في ترديد الشهادة له، قائلة: "أذكره حبيبي - عليها نحيا، وعليها نموت، وعليها نبعث إن شاء الله آمنين، أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله".
وتشهد هذه الكلمات من شمس البارودي على حبها العميق لزوجها واهتمامها به في اللحظات الأخيرة من حياته.
24
MENAFN20012025000208011052ID1109108265
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.