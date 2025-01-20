شمس البارودي تكشف أسرار اللحظات الأخيرة في حياة زوجها حسن يوسف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت المصرية المعتزلة شمس البارودي عن اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الراحل، حسن يوسف، الذي توفي في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد معاناة مع المرض.



وقالت شمس عبر حسابها الخاص على موقع "فيس بوك" أنها كانت تردد له آيات من القرآن الكريم مثل سورة "ياسين" و"تبارك" وهي جالسة إلى جانبه، مؤكدةً أنها حافظة لمعظم آيات الكتاب الكريم.

وأضافت أنها استمرت في ترديد الشهادة له، قائلة: "أذكره حبيبي - عليها نحيا، وعليها نموت، وعليها نبعث إن شاء الله آمنين، أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله".



وتشهد هذه الكلمات من شمس البارودي على حبها العميق لزوجها واهتمامها به في اللحظات الأخيرة من حياته.

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