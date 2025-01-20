وزير الأوقاف: أكثر من 6 آلاف حاج حصة فلسطين وخطة طوارئ لحجاج غزة

MENAFN - Palestine News ) مكة المكرمة -PNN- قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ محمد مصطفى نجم، إن حصة فلسطين هذا العام 1446 ه أكثر من 6 آلاف حاج، موزعين على 2508 حجاج المحافظات الجنوبية متمثلاً في حجاج قطاع غزة، و4209 حجاج المحافظات الشمالية، بما فيها القدس.

وأكد نجم خلال مراسم توقيع اتفاقية الخدمات مع "مكتب شؤون حجاج فلسطين" للحجاج الفلسطينيين لعام 1446هـ، اليوم الاثنين، أنهم وضعوا خطة طوارئ في حال عدم قدرة الحجاج على القدوم من قطاع غزة بتحول الحصة إلى الموجودين في مصر من أهالي قطاع غزة البالغ عددهم 120 ألفا، بجانب الموجودين في الضفة من أهالي القطاع.

وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ووزارة الحج وكل الجهات العاملة في الحج على ما يحظى به الحاج الفلسطيني من اهتمام وعناية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

وقال: سنبدأ بالتجهيز لموسم الحج في وقت مبكر وإقامة دورات توعوية، بهدف قدوم الحاج وهو يعلم كل الشروط والأنظمة الصحية والعامة، بعد أن تم توقيع توفير الخدمة لحجاجنا مع "مطوفي حجاج الدول العربية".

من جهته، أكد ممثل مطوفي حجاج الدول العربية أحمد تمار، أن هذه الخطوة تأتي في وقت مبكر للاستعداد والتجهيز لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير لهم.