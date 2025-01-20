الاحتلال يطارد رعاة الأغنام جنوب أريحا

MENAFN - Palestine News ) أريحا/PNN- طاردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رعاة أغنام في محيط مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال لاحقت رعاة الأغنام في جبال المخيم الجنوبية، عقب إطلاقها طائرة مسيرة في سماء المنطقة الجنوبية، كانت تبث تسجيلات صوتية تهدد الرعاة بالملاحقة.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال إغلاق مداخل مدينة أريحا، ومنع المواطنين من الحركة.