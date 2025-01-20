الاحتلال يطارد رعاة الأغنام جنوب أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا/PNN- طاردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رعاة أغنام في محيط مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال لاحقت رعاة الأغنام في جبال المخيم الجنوبية، عقب إطلاقها طائرة مسيرة في سماء المنطقة الجنوبية، كانت تبث تسجيلات صوتية تهدد الرعاة بالملاحقة.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال إغلاق مداخل مدينة أريحا، ومنع المواطنين من الحركة.
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