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إصابة راعي أغنام هاجمه كلب للمستعمرين شرق بيت لحم

1/20/2025 5:07:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أصيب راعي أغنام، اليوم الاثنين، هاجمه كلب للمستعمرين في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال لـ"لوكالة الرسمية"، بأن مستعمرين أطلقوا عددا من الكلاب على المواطن عواد عبد عبيات في الأربعينيات من عمره أثناء رعية أغنامه في المنطقة الشرقية للقرية، حيث نهشت جسده في أماكن مختلفة، فنُقل بمركبة إسعاف الهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات في بيت لحم.

يشار إلى أن الاحتلال ومستعمريه صعّدا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهما على رعاة الأغنام، التي تمثلت في إطلاق الرصاص، وقتل عدد من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على جزء منها، وفرض غرامات مالية باهظة.

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