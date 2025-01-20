إصابة راعي أغنام هاجمه كلب للمستعمرين شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- أصيب راعي أغنام، اليوم الاثنين، هاجمه كلب للمستعمرين في قرية كيسان شرق بيت لحم.
وأفاد أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال لـ"لوكالة الرسمية"، بأن مستعمرين أطلقوا عددا من الكلاب على المواطن عواد عبد عبيات في الأربعينيات من عمره أثناء رعية أغنامه في المنطقة الشرقية للقرية، حيث نهشت جسده في أماكن مختلفة، فنُقل بمركبة إسعاف الهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات في بيت لحم.
يشار إلى أن الاحتلال ومستعمريه صعّدا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهما على رعاة الأغنام، التي تمثلت في إطلاق الرصاص، وقتل عدد من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على جزء منها، وفرض غرامات مالية باهظة.
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