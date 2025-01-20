الشرطة البريطانية تحقق مع نائبين شاركا بمظاهرة تضامنية مع فلسطين

MENAFN - Palestine News ) لندن -PNN- استدعت الشرطة البريطانية النائبين جيريمي كوربين وجون ماكدونيل، للتحقيق معهما إثر مشاركتهما في مظاهرة بلندن، للتضامن مع فلسطين.

وذكرت تقارير لصحف محلية، الأحد، أن كوربين، الزعيم السابق لحزب العمال الحاكم، وماكدونيل، أدليا بشهادتهما طواعية في أحد مراكز الشرطة بلندن.

وعقب خروجهما من مركز الشرطة، لم يجب النائبان على أسئلة الصحفيين الذين كانوا ينتظرون أمام المركز، بشأن الحدث.

وفي ذات السياق، أعلنت شرطة لندن أن 3 أشخاص آخرين، لم يتم الكشف عن أسمائهم، سيدلون أيضا بشهاداتهم طواعية.

وأضافت أن التحقيق ما زال مستمرا، وأنه من الممكن الإعلان عن تطورات جديدة في الأيام المقبلة.

والسبت، شارك عشرات الآلاف من مؤيدي فلسطين في مظاهرة بلندن، رغم الحظر الذي فرضته الشرطة على المسار المتفق عليه سابقا، كما وفرضت قيودا صارمة.

وتخللت المظاهرة اعتقال الشرطة 77 شخصا.

وأوضح آدم سلونكي، أحد مسؤولي شرطة لندن أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تم تأمين أكثر من 20 احتجاجا نظمتهم حملة التضامن مع فلسطين (PSC).

وأشار سلونكي، إلى أن عدد الاعتقالات في المظاهرة الأخيرة كان الأعلى منذ بدء تلك الاحتجاجات.

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 6:30 (ت.غ)، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد في بيان لمكتبه، أن وقف إطلاق النار لن يبدأ إلا بعد استلام قائمة الأسيرات الثلاثة، حيث قالت حماس حينها إن تأخرها في تسليم القائمة جاء لأسباب "فنية ميدانية".

ولاحقا، سلمت حماس قائمة الأسماء للوسطاء فيما نشرت كتائب القسام أسماء الأسيرات الثلاث، ليعلن مكتب نتنياهو عن دخول وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى بقطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 11:15 بتوقيت فلسطين (09:15 ت.غ).

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، استلامه 3 أسيرات من طواقم الصليب الأحمر الدولي، أفرجت عنهن حركة حماس من قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين الطرفين.