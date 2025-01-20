Monday, 20 January 2025 09:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أسعار اللحوم في الأردن ودعوات لضبط الأسعار قبل رمضان

1/20/2025 3:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مواطنون أن أسعار اللحوم بمختلف أنواعها (المحلي والمستورد) تشهد ارتفاعا مستمرا في الأسواق المحلية، مشيرين إلى تخوفاتهم أن تبقى الأسعار على هذا النحو خصوصا مع قرب شهر رمضان المبارك.


وأشاروا إلى أن أسعار كيلو الخروف البلدي وصل إلى 13 دينار في بعض المناطق، في حين وصل الخروف المستورد الروماني إلى 10 دنانير وأن هذه الأسعار منذ فترة على هذا النحو دون رقابة أو تراجع.


بدوره برر رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية بسبب قلة المعروض سواءً من اللحوم البلدية أو المستوردة.


وقال الكواليت لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإنتاج الجديد من المواشي لم يطرح بعد في الأسواق، لافتا إلى أن طرحه سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهذا لا ينطبق فقط على الخروف البلدي بل ينطبق على المستورد حيث تطرح المواشي في الأسواق بعمر لا يقل عن 3 أشهر ويجري تسمينها في الأردن.
وأضاف أن الأردن يستورد اللحوم على مختلف أنواعها المجمدة أو المبردة والمواشي الحية من 17 منشأ حول العالم، أبرزها رومانيا والبرازيل وإسبانيا والأوروغواي.
وأشار الكواليت إلى أن وزارة الزراعة تضع شروطا ميسرة للاستيراد أهمها ألا يكون شبيها للخروف البلدي حتى لا ينافس المنتج المحلي أو بيعه للمواطنين على أنه لحم بلدي، وألا يكون هناك أي أمراض في بلد المنشأ.


وبيّن أن أسعار اللحوم البلدية تتراوح بين 10-13 دينار للكيلو الواحد وتباع حسب الأوزان وعمر الخروف، واللحوم المبردة وخاصة الروماني بين 7-9 دنانير للكيلو الواحد، فيما يتراوح سعر الكيلو الواحد من لحم العجل (المبرد أو المجمد) 6-8 دنانير.


وتوقع الكواليت أن يشهد شهر رمضان القادم استقرارا بأسعار اللحوم مع ازدياد المعروض.

MENAFN20012025000208011052ID1109107541

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث