ارتفاع أسعار اللحوم في الأردن ودعوات لضبط الأسعار قبل رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مواطنون أن أسعار اللحوم بمختلف أنواعها (المحلي والمستورد) تشهد ارتفاعا مستمرا في الأسواق المحلية، مشيرين إلى تخوفاتهم أن تبقى الأسعار على هذا النحو خصوصا مع قرب شهر رمضان المبارك.



وأشاروا إلى أن أسعار كيلو الخروف البلدي وصل إلى 13 دينار في بعض المناطق، في حين وصل الخروف المستورد الروماني إلى 10 دنانير وأن هذه الأسعار منذ فترة على هذا النحو دون رقابة أو تراجع.



بدوره برر رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية بسبب قلة المعروض سواءً من اللحوم البلدية أو المستوردة.



وقال الكواليت لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإنتاج الجديد من المواشي لم يطرح بعد في الأسواق، لافتا إلى أن طرحه سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهذا لا ينطبق فقط على الخروف البلدي بل ينطبق على المستورد حيث تطرح المواشي في الأسواق بعمر لا يقل عن 3 أشهر ويجري تسمينها في الأردن.

وأضاف أن الأردن يستورد اللحوم على مختلف أنواعها المجمدة أو المبردة والمواشي الحية من 17 منشأ حول العالم، أبرزها رومانيا والبرازيل وإسبانيا والأوروغواي.

وأشار الكواليت إلى أن وزارة الزراعة تضع شروطا ميسرة للاستيراد أهمها ألا يكون شبيها للخروف البلدي حتى لا ينافس المنتج المحلي أو بيعه للمواطنين على أنه لحم بلدي، وألا يكون هناك أي أمراض في بلد المنشأ.



وبيّن أن أسعار اللحوم البلدية تتراوح بين 10-13 دينار للكيلو الواحد وتباع حسب الأوزان وعمر الخروف، واللحوم المبردة وخاصة الروماني بين 7-9 دنانير للكيلو الواحد، فيما يتراوح سعر الكيلو الواحد من لحم العجل (المبرد أو المجمد) 6-8 دنانير.



وتوقع الكواليت أن يشهد شهر رمضان القادم استقرارا بأسعار اللحوم مع ازدياد المعروض.