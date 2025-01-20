ارتفاع أسعار اللحوم في الأردن ودعوات لضبط الأسعار قبل رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أكد مواطنون أن أسعار اللحوم بمختلف أنواعها (المحلي والمستورد) تشهد ارتفاعا مستمرا في الأسواق المحلية، مشيرين إلى تخوفاتهم أن تبقى الأسعار على هذا النحو خصوصا مع قرب شهر رمضان المبارك.
وأشاروا إلى أن أسعار كيلو الخروف البلدي وصل إلى 13 دينار في بعض المناطق، في حين وصل الخروف المستورد الروماني إلى 10 دنانير وأن هذه الأسعار منذ فترة على هذا النحو دون رقابة أو تراجع.
بدوره برر رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية بسبب قلة المعروض سواءً من اللحوم البلدية أو المستوردة.
وقال الكواليت لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإنتاج الجديد من المواشي لم يطرح بعد في الأسواق، لافتا إلى أن طرحه سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهذا لا ينطبق فقط على الخروف البلدي بل ينطبق على المستورد حيث تطرح المواشي في الأسواق بعمر لا يقل عن 3 أشهر ويجري تسمينها في الأردن.
وأضاف أن الأردن يستورد اللحوم على مختلف أنواعها المجمدة أو المبردة والمواشي الحية من 17 منشأ حول العالم، أبرزها رومانيا والبرازيل وإسبانيا والأوروغواي.
وأشار الكواليت إلى أن وزارة الزراعة تضع شروطا ميسرة للاستيراد أهمها ألا يكون شبيها للخروف البلدي حتى لا ينافس المنتج المحلي أو بيعه للمواطنين على أنه لحم بلدي، وألا يكون هناك أي أمراض في بلد المنشأ.
وبيّن أن أسعار اللحوم البلدية تتراوح بين 10-13 دينار للكيلو الواحد وتباع حسب الأوزان وعمر الخروف، واللحوم المبردة وخاصة الروماني بين 7-9 دنانير للكيلو الواحد، فيما يتراوح سعر الكيلو الواحد من لحم العجل (المبرد أو المجمد) 6-8 دنانير.
وتوقع الكواليت أن يشهد شهر رمضان القادم استقرارا بأسعار اللحوم مع ازدياد المعروض.
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