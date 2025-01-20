صوت مجروح وصورة اكثر وضوحا : تقرير لنقابة الصحفيين يرصد انتهاكات الاحتلال عام 2024

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN /قالت نقابة الصحفيين، إن 198 صحفيا استشهدوامنذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من أكتوبر عام 2023، وحتى اليوم الأحد، بينهم صحفيمن محافظةطولكرم بالضفة الغربية.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، خلال مؤتمر الحريات السنوي، الذي عقد اليوم الأحد، بمقر النقابة، في مدينة رام الله، تحت عنوان (صوت مجروح وصورة أكثر وضوح)، إن

91 صحفيا، بينهم 23 صحفية، قد استشهدوا في قطاع غزة خلال العام الماضي، مؤكدا

أن الصحفيين حركوا الرأي العام الدولي رغم القتل والذبح والدمار وقتلهم إلا أنهم بقوا صامدين ونقلوا الحقيقة للعالم بكل مهنية.

وأضاف، أن نقابة الصحفيين كانت حاضرة بين الصحفيين ولم تتوقف، وستبقى وفية لرسالتهم وارواحهم وستتقدم بالشكوى الثالثة للجنائية الدولية بالمجازر المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

واستعرض رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحام أبرز ما جاء في تقرير اللجنة السنوي، داعيا إلى أنسنة ما يحصل من مجازر بحق الصحفيين.

وأضاف، أنه يتم استهداف عائلات الصحفيين، وأن هناك 86 إصابة للصحفيين بالرصاص المباشر وشظايا الصواريخ، بمعنى أن عدد الشهداء أكثر من عدد الجرحى الصحفيين، وهو دليل ان كل الجرحى كانوا مشاريع شهادة.

ونوه إلى أن هناك 64 حالة اعتقال في القطاع والضفة بين الصحفيين، وتم تدمير 54 مؤسسة بشكل كلي او جزئي، أو تعرضها للاستيلاء والتحطيم،

بينما صدر نحو 28 قرارا بالإغلاق وتمديد إغلاق مؤسسات ومراكز إعلامية.

وأشار إلى أن عام 2024 شهد ارتفاعا مهولا بمنسوب إطلاق النار في محيط الصحفيين، بداعي ارهابهم بغرض عدم التغطية، حيث سجل 148 واقعة ادت الى اصابات في صفوف الصحفيين، مقابل 85 واقعة إصابات باستنشاق الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وقال:

ارتقى نحو 164 من أقارب الصحفيين شهداء أثناء تعرض منازلهم للقصف خلال العام الماضي، حيث فقد البعض معظم أفراد عائلاتهم، ودفع الازواج والآباء والامهات والابناء ثمن مهنة أبنائهم، وفقدت عائلات الصحفيين نحو 53 منزلا تعرض للقصف والدمار.

وأضاف أنه يتم منع الصحفيين من العمل واحتجازهم، وتهديدهم، وخطفهم والاضرار بواقع العمل الصحفي عن طريق ضرب شبكات الاتصالات، واستهداف وقرصنة المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي.