مستعمرون يحرقون ويحطمون عددا من المركبات ويغلقون طرقا في الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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محافظات /PNN / أحرق مستعمرون وحطموا عددا من مركبات المواطنين وأغلقوا عدة طرق ومفترقات رئيسية، مساء اليوم الأحد، في الضفة الغربية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر أمنية بأن عشرات المستعمرين تجمهروا عند الشارع الرئيسي قرب بلدة ترمسعيا شمال محافظة رام الله والبيرة، وهاجموا مركبات المواطنين وأغلقوا الطريق، ما أجبرهم على سلوك طرق بديلة.
وذكرت المصادر ذاتها، أن مستعمرين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة قرب حاجز عين سينيا العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال رام الله، ما أدى إلى احتراق 4 مركبات وإلحاق أضرار مادية في مركبتيْن، كما أحرقوا غرفة عند مدخل منزل في بلدة عين سينيا، تعود للمواطن ذيب شراكة.
وأضافت أن مجموعة من المستعمرين هاجمت بلدة سنجل شمال رام الله، وأحرقت مركبتين إحداهما محملة بأسطوانات غاز الطهي.
كذلك، تجمهر عدد من المستعمرين قرب حاجز عطارة العسكري، وفي منطقة عيون الحرامية شمال رام الله، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها.
كما هاجمت مجموعة من المستعمرين مركبات المواطنين بالحجارة عند مفترق عين أيوب
قرب قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها، وأغلقوا المفترق إلى القرى المجاورة.
وفي محافظة القدس، هاجم مستعمرون مسلحون، بحماية قوات الاحتلال، مركبات المواطنين قرب قرية جبع شمال شرق القدس المحتلة، على الطريق الواصل بين قرية جبع وبلدة حزما، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار في المركبات.
وفي محافظة قلقيلية، هاجم مستعمرون بالحجارة ممتلكات المواطنين من محلات تجارية و"عربات"، الواقعة على الشارع الرئيس "قلقيلية-نابلس"، بالقرب من قرية جينصافوط شرق المحافظة، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي نابلس،
نفذ مستعمرون أعمال عربدة قرب مدخل بلدة حوارة وحاجز زعترة العسكري، جنوب نابلس.
وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن مستعمرين تجمعوا قرب دوار سلمان الفارسي شرق حوارة، وعند حاجز زعترة العسكري، ونفذوا أعمال عربدة، بحماية قوات الاحتلال التي شددت إجراءاتها العسكرية ومنعت تنقل المواطنين ووصولهم إلى مدينة نابلس.
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