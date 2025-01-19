مستعمرون يحرقون ويحطمون عددا من المركبات ويغلقون طرقا في الضفة

MENAFN - Palestine News ) محافظات /PNN / أحرق مستعمرون وحطموا عددا من مركبات المواطنين وأغلقوا عدة طرق ومفترقات رئيسية، مساء اليوم الأحد، في الضفة الغربية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر أمنية بأن عشرات المستعمرين تجمهروا عند الشارع الرئيسي قرب بلدة ترمسعيا شمال محافظة رام الله والبيرة، وهاجموا مركبات المواطنين وأغلقوا الطريق، ما أجبرهم على سلوك طرق بديلة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن مستعمرين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة قرب حاجز عين سينيا العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال رام الله، ما أدى إلى احتراق 4 مركبات وإلحاق أضرار مادية في مركبتيْن، كما أحرقوا غرفة عند مدخل منزل في بلدة عين سينيا، تعود للمواطن ذيب شراكة.

وأضافت أن مجموعة من المستعمرين هاجمت بلدة سنجل شمال رام الله، وأحرقت مركبتين إحداهما محملة بأسطوانات غاز الطهي.

كذلك، تجمهر عدد من المستعمرين قرب حاجز عطارة العسكري، وفي منطقة عيون الحرامية شمال رام الله، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها.

كما هاجمت مجموعة من المستعمرين مركبات المواطنين بالحجارة عند مفترق عين أيوب

قرب قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها، وأغلقوا المفترق إلى القرى المجاورة.

وفي محافظة القدس، هاجم مستعمرون مسلحون، بحماية قوات الاحتلال، مركبات المواطنين قرب قرية جبع شمال شرق القدس المحتلة، على الطريق الواصل بين قرية جبع وبلدة حزما، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار في المركبات.

وفي محافظة قلقيلية، هاجم مستعمرون بالحجارة ممتلكات المواطنين من محلات تجارية و"عربات"، الواقعة على الشارع الرئيس "قلقيلية-نابلس"، بالقرب من قرية جينصافوط شرق المحافظة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي نابلس،

نفذ مستعمرون أعمال عربدة قرب مدخل بلدة حوارة وحاجز زعترة العسكري، جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن مستعمرين تجمعوا قرب دوار سلمان الفارسي شرق حوارة، وعند حاجز زعترة العسكري، ونفذوا أعمال عربدة، بحماية قوات الاحتلال التي شددت إجراءاتها العسكرية ومنعت تنقل المواطنين ووصولهم إلى مدينة نابلس.