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​إعلام عبري: القسام تسيطر على غزة رغم الحرب الطويلة

1/19/2025 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ12 العبرية، إن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "احتفظت بقوتها بغزة، وما يجري الآن يؤكد وجودها بكل مكان، وسيطرتها على القطاع رغم الحرب الطويلة".

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