​إعلام عبري: القسام تسيطر على غزة رغم الحرب الطويلة

إعلام عبري: القسام تسيطر على غزة رغم الحرب الطويلة
التاريخ
1/19/2025 3:12:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة الـ12 العبرية، إن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "احتفظت بقوتها بغزة، وما يجري الآن يؤكد وجودها بكل مكان، وسيطرتها على القطاع رغم الحرب الطويلة".
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