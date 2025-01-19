بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات أمرا واقعاً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بات أمرا وقعا.



وأشار بايدن إلى أنه من المقرر دخول نحو 700 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم.



ولفت يابدن إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي ينفذ اليوم هو نفس المقترح الذي طرحه في أيار الماضي .