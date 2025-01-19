بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات أمرا واقعاً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بات أمرا وقعا.
وأشار بايدن إلى أنه من المقرر دخول نحو 700 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم.
ولفت يابدن إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي ينفذ اليوم هو نفس المقترح الذي طرحه في أيار الماضي .
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