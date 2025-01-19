Sunday, 19 January 2025 09:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبو عبيدة: طوفان الأقصى دقت آخر مسمار في نعش الاحتلال

1/19/2025 3:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكد الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، أبو عبيدة أنّ معركة طوفان الأقصى، دقت المسمار الاخير بنعش الاحتلال .

وقال ابو عبيدة في كلمته الاحد بمناسبة وقف اطلاق النار، وبدء تبادل الأسراء إنّ التضحيات والدماء العظيمة التي بذلها الشعب الفلسطيني لن تذهب سدى .

وبين أنّ الشعب الفلسطيني قدم من أجل حريته ومقدساته تضحيات غير مسبوقة منذ بداية طوفان الأقصى، مؤكدًا انّ المعركة غيرت تخوم المنطقة وأدخلت معادلات جديدة مع الاحتلال الاسرائيلي.

وبين أنّ المقاومة كانت أمام مواجهة غير متكافئة لا من حيث القدرات القتالية ولا من حيث أخلاقيات القتال.
واكد أنه بينما كانت المقاومة توجه ضرباتها لقوات الاحتلال انما هي ارتكبت بكل قبح أساليب جديدة من الوحشية والبشاعة ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد أنّ المقاومة تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، والهدنة، وتسليم أسرى الاحتلال حتى تأمينهم، مقابل تسليم الاسرى الفلسطنيين ووصلوهم إلى بيوتهم.

MENAFN19012025000208011052ID1109106548

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث