أبو عبيدة: طوفان الأقصى دقت آخر مسمار في نعش الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اكد الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، أبو عبيدة أنّ معركة طوفان الأقصى، دقت المسمار الاخير بنعش الاحتلال .
وقال ابو عبيدة في كلمته الاحد بمناسبة وقف اطلاق النار، وبدء تبادل الأسراء إنّ التضحيات والدماء العظيمة التي بذلها الشعب الفلسطيني لن تذهب سدى .
وبين أنّ الشعب الفلسطيني قدم من أجل حريته ومقدساته تضحيات غير مسبوقة منذ بداية طوفان الأقصى، مؤكدًا انّ المعركة غيرت تخوم المنطقة وأدخلت معادلات جديدة مع الاحتلال الاسرائيلي.
وبين أنّ المقاومة كانت أمام مواجهة غير متكافئة لا من حيث القدرات القتالية ولا من حيث أخلاقيات القتال.
واكد أنه بينما كانت المقاومة توجه ضرباتها لقوات الاحتلال انما هي ارتكبت بكل قبح أساليب جديدة من الوحشية والبشاعة ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد أنّ المقاومة تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، والهدنة، وتسليم أسرى الاحتلال حتى تأمينهم، مقابل تسليم الاسرى الفلسطنيين ووصلوهم إلى بيوتهم.
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