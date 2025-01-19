أبو عبيدة: طوفان الأقصى دقت آخر مسمار في نعش الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكد الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، أبو عبيدة أنّ معركة طوفان الأقصى، دقت المسمار الاخير بنعش الاحتلال .

وقال ابو عبيدة في كلمته الاحد بمناسبة وقف اطلاق النار، وبدء تبادل الأسراء إنّ التضحيات والدماء العظيمة التي بذلها الشعب الفلسطيني لن تذهب سدى .

وبين أنّ الشعب الفلسطيني قدم من أجل حريته ومقدساته تضحيات غير مسبوقة منذ بداية طوفان الأقصى، مؤكدًا انّ المعركة غيرت تخوم المنطقة وأدخلت معادلات جديدة مع الاحتلال الاسرائيلي.

وبين أنّ المقاومة كانت أمام مواجهة غير متكافئة لا من حيث القدرات القتالية ولا من حيث أخلاقيات القتال.

واكد أنه بينما كانت المقاومة توجه ضرباتها لقوات الاحتلال انما هي ارتكبت بكل قبح أساليب جديدة من الوحشية والبشاعة ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد أنّ المقاومة تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، والهدنة، وتسليم أسرى الاحتلال حتى تأمينهم، مقابل تسليم الاسرى الفلسطنيين ووصلوهم إلى بيوتهم.