مندوباً عن الملك رئيس الوزراء يرعى حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، رعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للإبداع، في دورتها الحادية عشر للأعوام 2023- 2024، والذي أقيم في مركز الحسين الثقافي اليوم الأحد.



وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة، رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، إنه وفي إطار عناية جلالة الملك عبدالله الثاني بالابداع، جاء إنشاء هذه الجائزة، في سبيل تعزيز ثقافة الابتكار ودعم المبدعين والعلماء العرب لتحقيق اختراعات وإنجازات استثنائية تسهم في تقدم المجتمع العربي وتبرز دوره في مسيرة العلم و الحضارة، وحفز المفكرين على تطوير حلول مبتكرة تحقق للمجتمع العربي التقدم والازدهار.



وأضاف أن مجلس الأمناء، الذي تشكل بإرادة ملكية سامية عام 2002 بمناسبة اختيار عمان عاصمة الثقافة العربية، تولى وضع تعليمات الجائزة بحيث تمنح كل سنتين مرة في حقول ثلاثة، وهي الآداب والفنون، والعلوم، والمدينة العربية وقضاياها ومشروعاتها العمرانية وبحوثها.