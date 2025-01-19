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الصليب الأحمر يتحقق من هويات الأسرى الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم

1/19/2025 3:11:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دخلت طواقم الصليب الأحمر إلى سجن عوفر في الداخل الفلسطيني المحتل مساء اليوم الأحد للتحقق من هويات الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، في إطار اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة.
ووفق ما نقلت الجزيرة، فإنّ الصليب الاحمر يعمل على استكمال الفحوصات الخاصة للأسرى والأسيرات.
يذكر أن المقاومة الفلسطينية قامت بتسليم المحتجزات الثلاث قبل مساء الأحد، حيث عملت طواقم الصليب الأحمر على تسليمهم إلى قوات الإحتلال.

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