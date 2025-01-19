هجانة الأمن العام يحصدون الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حقق فريق هجانة الأمن العام الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية، والتى أختتمت فعالياتها في مدينة شرم الشيخ المصرية.



وفاز فريق هجانة الأمن العام بالمركز الأول في سباق "الحقايق قعدان" ، وبالمركز الأول بمسابقة أجمل هجين عبر الهجين "شامان".



وقدم فريق هجانة الأمن العام عروضاً متميزة خلال المسابقة.