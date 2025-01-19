هجانة الأمن العام يحصدون الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حقق فريق هجانة الأمن العام الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية، والتى أختتمت فعالياتها في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وفاز فريق هجانة الأمن العام بالمركز الأول في سباق "الحقايق قعدان" ، وبالمركز الأول بمسابقة أجمل هجين عبر الهجين "شامان".
وقدم فريق هجانة الأمن العام عروضاً متميزة خلال المسابقة.
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