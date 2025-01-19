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احذروا ثم احذروا منهم

1/19/2025 2:18:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصُرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
يتعيّن على كل واحد منا في خضم صوادف النهار وطوارق الليل وفي كل حياته اليومية أن يحكّم عقله ويمسك لسانه ويكف يده في كل تصرفاته وأقواله وأفعاله مع الآخرين، وأن يحسب حساب كل شيء يفعله، وألا ينجرف أو ينساق لأي محاولة استفزاز من أي شخص مهما كان ذلك الشخص، (رجل امرأة صغير كبير مواطن وافد وغيرهم من الكائنات البشرية)، والتي قد يتبعها استدراج واستغلال وابتزاز قد تقودك للسجن أو دفع المال أو كلاهما كرهاً دون وجه حق.
فقد سمعنا وشاهدنا وقرأنا بعض المواقف التي تستوقف العاقل وتجعله حيرانا متريثاً عند أي موقف قد يمر عليه، فيحتزم بالحلم ويلتزم بالأناة ويتوشح بالصبر. والتي تصدر من أُناس يعيشون بيننا نراهم ونخالطهم ونتعامل معهم وقد يصادف أننا أكلنا وشربنا معهم دون معرفة خبثهم.
بعض المواقف عارضة وبمحض الصدفة كحادث سيارة مثلاً أو اختلاف بسيط في محل تجاري أو حتى في طابور الفوال أو الخباز، إلا أنه قد يتم تهويل الموقف وتأجيجه من هؤلاء الناس حتى تظن أن بينك وبينهم ثأرا قديما، رغم أن الموقف بسيط وممكن ينتهي بكلمة (آسف أو اعتذار أو حضور الجهة المعنية وإنهاء الموضوع بكل حب وود)، إلا أن بعضهم يستغل الموقف استغلالا رخيصا ويبدأ في استثارة الطرف الآخر وإخراجه من طوره حتى يحدث الاعتداء بأي شكل، سواء لفظي أو حركي أو جسدي ثم يرفض التنازل إلا بمقابل مالي يشترط فيه.
وهناك بعض التصرفات الأخرى التي ليس فيها موقف من الأصل ولكن لها مختصيها ممن وصلوا درجة الاحتراف، من خلال التحرش بأي شخص بأسلوب معين ككلمة عابرة مثلاً (ليش تطالع فيني) أو حتى عبارة (السلام عليكم) (أو ممكن سؤال)، وبمجرد الرد من ذلك الشخص الذي يجلس في حاله في أمان الله تجد هذا يشد معه ويرفع صوته في الكلام ويدعي أنه قال له كلاماً غير جيد، أو أنه غلط عليه أو على أهله وهكذا، وهنا يأتي دور (من يملك نفسه عند الغضب).
عليك في هذه المواقف ألا تنفعل ولا تتعصب ولا ترفع صوتك أو تمد يدك أو تذهب إلى ذلك الشخص أو تترجل من سيارتك نحوه، بل عليك بالهدوء والحلم حتى يحضر رجال الأمن أو شهود من الناس. ولا تستغرب إن قلت لك إن ذلك الشخص قد يؤذي نفسه بيده أو يمزق جزءا من ملابسه قبل وصول رجال الأمن ثم يتهمك بذلك، وهنا الأمر سينقلب عليك رأساً على عقب وستدخل في حكاية مبتذلة من الابتزاز والانتهاز، وقد لا تنتهي إلا بتنازل مدفوع الثمن، وقد ترفض الدفع فتحال للجهات المختصة وكان الله في عونك.
وفي الختام نوجه رسائل متنوعة:
أولها: على أولئك الاستغلاليين الذين يمارسون هذا الأسلوب الرخيص مع الناس أن يتقوا الله في أنفسهم، فوالله إنهم على خطر كبير ووعيد شديد من الله؛ إذ إنهم يظلمون الناس ويتسببون في سجن أبرياء أو أخذ أموالهم بالباطل بالتنازل عن حقهم بسبب افترائهم عليهم وظلمهم لهم، مستخدمين أرخص أنواع الظلم وهو الكذب والبهتان.
ثانياً: أوجه رسالة لكل أحد أن ينتبه وينبه أولاده وأهل بيته وكل من يعز عليه بأن يكونوا حذرين في التعامل مع هؤلاء الناس ومن في شاكلتهم.
ثالثاً: نهيب بالمدارس وخطباء الجوامع وكل جهة معنية، بالتحذير وتثقيف الطلاب والناس عامة حول هذا الأمر الذي قد لا يكون ظاهرة، لكنه موجود ويجب التنبه والتنبيه والحذر.
رابعاً: الجهات المختصة في بلادنا ولله الحمد واعية ومدركة ولا تتساهل في مثل هذه الأمور ولكن في النهاية هم يتبعون الدلائل والقرائن التي يوثقونها في مكان الحادث أو الموقف. وأكيد أنهم يرصدون المتكررين ويتحرون المحتالين منهم ويوقعون بهم لينالوا عقابهم الرادع.
حفظ الله بلادنا وقيادتنا وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.

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