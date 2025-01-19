عبد العزيز القحطاني ضمن قائمة Construction Week لأبرز القادة السعوديين المؤثرين في قطاع الإنشاءات بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan)
اختارت مجلة "Construction Week" عبد العزيز القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة "تساوي"، ضمن قائمتها لأبرز القادة السعوديين المؤثرين في قطاع الإنشاءات بالمملكة العربية السعودية لعام 2024.
ويُعتبر القحطاني أحد الأسماء البارزة في مجالَي العقارات والبنية التحتية بالمملكة؛ حيث يمتلك خبرةً تمتد لأكثر من 15 عامًا في مجال التطوير والإدارة.
وهو المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة "تساوي"، التي تحوَّلت تحت قيادته إلى واحدةٍ من الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية المتكاملة للأراضي السكنية والتجارية والصناعية.
وإلى جانب دوره القيادي في "تساوي"، يساهم القحطاني بشكلٍ فاعلٍ في قطاع العقارات من خلال كونه أحد مؤسِّسي شركة "عمار العقارية"، وعضوًا في مجلس إدارة شركة "عمار القابضة". ومن خلال هذه المناصب، ساهم في دفع نمو هذه الشركات وتوجيه إستراتيجياتها نحو تحقيق النجاح المستدام.
يشتهر القحطاني بقيادته الأخلاقية، حيث يولي أهمية كبيرة لبناء علاقاتٍ قويةٍ مع جميع المعنيين، وتطبيق أفضل الممارسات في صناعة الإنشاءات. ويستمر في إعادة تعريف معايير هذه الصناعة؛ مما يضع "تساوي" في مكانةٍ مرموقةٍ بين الشركات المتخصصة في مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
ومن خلال رؤيته الطموحة والمستقبلية، يبقى القحطاني أحد المحركين الرئيسيين لأهداف التنمية الشاملة في المملكة، ويُسهم بشكلٍ مستمرٍّ في تحقيق رؤيتها الطموحة في البناء والتطوير.
الجدير بالذكر أن "تساوي" تأسَّست في عام 2008، ونجحت تحت قيادة رئيسها التنفيذي عبد العزيز القحطاني؛ في تقديم حلول تطوير متكاملة، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية الأساسية، مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، بالإضافة إلى أعمال الطرق، وإدارة المشاريع. وقامت الشركة بتنفيذ مشاريع ضخمة تزيد مساحتها على125 مليون متر مربع في جميع أنحاء المملكة، مع الالتزام الصارم بأعلى المعايير الهندسية المحلية والعالمية.
MENAFN19012025000089011017ID1109106303
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.