عبد العزيز القحطاني ضمن قائمة Construction Week لأبرز القادة السعوديين المؤثرين في قطاع الإنشاءات بالمملكة

MENAFN - Al Watan) اختارت مجلة "Construction Week" عبد العزيز القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة "تساوي"، ضمن قائمتها لأبرز القادة السعوديين المؤثرين في قطاع الإنشاءات بالمملكة العربية السعودية لعام 2024.

ويُعتبر القحطاني أحد الأسماء البارزة في مجالَي العقارات والبنية التحتية بالمملكة؛ حيث يمتلك خبرةً تمتد لأكثر من 15 عامًا في مجال التطوير والإدارة.

وهو المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة "تساوي"، التي تحوَّلت تحت قيادته إلى واحدةٍ من الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية المتكاملة للأراضي السكنية والتجارية والصناعية.

وإلى جانب دوره القيادي في "تساوي"، يساهم القحطاني بشكلٍ فاعلٍ في قطاع العقارات من خلال كونه أحد مؤسِّسي شركة "عمار العقارية"، وعضوًا في مجلس إدارة شركة "عمار القابضة". ومن خلال هذه المناصب، ساهم في دفع نمو هذه الشركات وتوجيه إستراتيجياتها نحو تحقيق النجاح المستدام.

يشتهر القحطاني بقيادته الأخلاقية، حيث يولي أهمية كبيرة لبناء علاقاتٍ قويةٍ مع جميع المعنيين، وتطبيق أفضل الممارسات في صناعة الإنشاءات. ويستمر في إعادة تعريف معايير هذه الصناعة؛ مما يضع "تساوي" في مكانةٍ مرموقةٍ بين الشركات المتخصصة في مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

ومن خلال رؤيته الطموحة والمستقبلية، يبقى القحطاني أحد المحركين الرئيسيين لأهداف التنمية الشاملة في المملكة، ويُسهم بشكلٍ مستمرٍّ في تحقيق رؤيتها الطموحة في البناء والتطوير.

الجدير بالذكر أن "تساوي" تأسَّست في عام 2008، ونجحت تحت قيادة رئيسها التنفيذي عبد العزيز القحطاني؛ في تقديم حلول تطوير متكاملة، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية الأساسية، مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، بالإضافة إلى أعمال الطرق، وإدارة المشاريع. وقامت الشركة بتنفيذ مشاريع ضخمة تزيد مساحتها على125 مليون متر مربع في جميع أنحاء المملكة، مع الالتزام الصارم بأعلى المعايير الهندسية المحلية والعالمية.