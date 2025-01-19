سلطات الاحتلال تبدأ بنقل الأسرى والأسيرات إلى عوفر تمهيدا للافراج عنهم

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل /PNN- بدأت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عملية نقل
الأسيرات من سجن الدامون الواقع في منطقة الكرمل قرب مدينة حيفا إلى سجن "عوفر" تمهيدا لتحررهن ضمن المرحلة الأولى من صفقة
تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتحركت نحو ثلاث حافلات مخصصة لنقل الأسيرات من معتقل الدامون خلال الساعة الأخيرة، وسط إجراءات أمنية مشددة وحراسة مكثفة من شرطة الاحتلال ووحدات "نحشون"، التي منعت أي مركبة من التوقف في محيط المعتقل.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال، اليوم الأحد، أنها تستعد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المدرجين ضمن قائمة تضم 90 أسيرا، في إطار الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضحت مصلحة سجون الاحتلال أنها تلقت قائمة بأسماء الأسرى مشيرة إلى أن الأسرى المرتقب تحررهم سينقلون من السجون المختلفة إلى نقطة تجمع مركزية في سجن "عوفر"، قبل تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي.
وذكر البيان أن ممثلي الصليب الأحمر الدولي سيتعرفون على الأسرى في سجن عوفر، حيث سيبقى الأسرى حتى وصول الاسرى الاسرائيليين". وأشار إلى أنه "بعد الحصول على موافقة الجهات السياسية، ستتولى فرق الصليب الأحمر نقل الأسرى من سجن عوفر إلى نقاط الإفراج المحددة".
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