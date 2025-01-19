سلطات الاحتلال تبدأ بنقل الأسرى والأسيرات إلى عوفر تمهيدا للافراج عنهم

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل /PNN- بدأت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عملية الأسيرات من سجن الدامون الواقع في منطقة الكرمل قرب مدينة حيفا إلى سجن "عوفر" تمهيدا لتحررهن ضمن المرحلة الأولى من تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتحركت نحو ثلاث حافلات مخصصة لنقل الأسيرات من معتقل الدامون خلال الساعة الأخيرة، وسط إجراءات أمنية مشددة وحراسة مكثفة من شرطة الاحتلال ووحدات "نحشون"، التي منعت أي مركبة من التوقف في محيط المعتقل.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال، اليوم الأحد، أنها تستعد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المدرجين ضمن قائمة تضم 90 أسيرا، في إطار الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت مصلحة سجون الاحتلال أنها تلقت قائمة بأسماء الأسرى مشيرة إلى أن الأسرى المرتقب تحررهم سينقلون من السجون المختلفة إلى نقطة تجمع مركزية في سجن "عوفر"، قبل تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي.



وذكر البيان أن ممثلي الصليب الأحمر الدولي سيتعرفون على الأسرى في سجن عوفر، حيث سيبقى الأسرى حتى وصول الاسرى الاسرائيليين". وأشار إلى أنه "بعد الحصول على موافقة الجهات السياسية، ستتولى فرق الصليب الأحمر نقل الأسرى من سجن عوفر إلى نقاط الإفراج المحددة".