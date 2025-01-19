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قائمة الأسماء 90 أسيراً وأسيرة سيتحررون اليوم ضمن صفقة التبادل

1/19/2025 10:10:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) PNN/ فيما يلي قائمة أسماء الأسيرات والأسرى الذين سيفرج عنهم في اليوم ضمن صفقة تبادل الأسرى:

الأسيرات :

1 ولاء خالد فوزي طنجي

2 نوال محمد محمود عبد فتيحة

3 رودة موسى عبد القادر أبو عجمية

4 أسيل أسامة عمر شحادة

5 تمارا معمر حسين ابو لبن

6 نفيسة راشد فريد زوربة

7 ياسمين عبد الرحمن رشيد ابو سرور

8 خالدة كنعان محمد جرار

9 جنين محمد طه عمرو

10 فاطمة نمر محمد ريماوي

11 زهرة وهيب عبد الفتاح حدرج

12 فاطمة محمد سليمان صقر

13 دلال محمد سليمان خصيب

14 منى أحمد قاسم أبو حسين

15 بشرى جمال محمد طويل

16 راؤدة جانم محمد عبد المجيد

17 رنا جمال محمد عيد

18 مارغانا محمد مصطفى هريش

19 حليمة فايق سليمان أبو عمارة

20 رولا ابراهيم عبد الرحيم حسنين

21 بلقيس عيسى علي دار زهري

22 ذوحا عزام احمد الوحش

23 شيماء محمد عبد الجليل رواغبة

24 سلوى عطية محمود حمدان

25 فاطمة يوسف علي الفراحنة

26 روج يوسف محمد كويس

27 حنين أكرم محمود المساعيد

28 جهاد غازي أحمد جوده

29 ندى علي احمد زغيبي

30 أمل زياد عمر شجاعية

31 ايات يوسف صالح محفوظ

32 علاء محمود قاسم جودة

33 لوبنا مازن سليم تلالوة

34 هديل محمد حسين حجاز

35 رشا غسان محمد حجاوي

36 وفاء أحمد عبدالله نمر

37 زينة مجد عبد الرحيم بربر

38 نهيل كمال مصطفى مسالمة

39 تهاني جمال عبد عاشور

40 آية عمر يوسف رمضان

41 شيماء عمر يوسف رمضان

42 اسراء حدر احمد غنيمات

43 دنيا اشتية معروف شتية

44 آلاء جاد الله نبهان قادي

45 ختام عارف حسن حبايبة

46 آلاء سمير حرب أبو رحيمة

47 اسيل محمد جمال عيد

48 شدا نواف عبد الجابر جرابعه

49 براءة حاتم حافظ فقها

50 سجا عماد سعد دراغمة

51 دانية صقر محمد حناتشة

52 رغد وليد محمود عمرو

53 رعاش خضر ديب مبارك

54 اليمامة إبراهيم حسن الرينات

55 اشواق محمد عياد عواد

56 حنان عمار بلال معلواني

57 إيمان إبراهيم أحمد زيد

58 سجى زهير محمد المعدي

59 اصرار عبد الفتاح محمد اللحام

60 مؤيسر محمد سعيد الفقيه

61 عبير محمد حمدان بعارة

62 سماح بلال عبد الرحمن صوف

63 لطيفة خالد رمضان مشعشع

64 منجرة محمد محمود الراعي

65 الاء خالد محمد صقر

66 اسرا مصطفى محمد بري

67 لانا فاروق نعيم فوالحه

الأسرى الأطفال:

68 فهمي محمد فهمي فروك

69 أحمد وليد محمد حشان

70 جمال إبراهيم سلامة الأتيمين

71 أحمد بشار جمعة أبو عليا

72 محمد عنان فوزي بوشكار

73 إبراهيم سلطان إبراهيم زمر

74 عبدالرحمن امجد جميل خضير

75 موعد عمر عبد الله الحاج

76 عصام مأمون محمد أبو دياب

77 تاءر ايوب رشيد ابو سارة

78 قاسم إياد محمد جعافرة

79 يوسف جمال عياد الهريمي

80 سعيد مزيد سعيد سليم

81 محمود محمد داود عليوات

82 فراس جهاد أحمد المقدسي

83 عبد العزيز محمد عبد العزيز عطاونة

84 فادي بسام محمد هندي

85 اسامه ناصر جبران عبده عطايه

86 ايهم علي عيسى جرادات

87 معتز عثمان محمد حسين بخاري

88 ادم خليل إبراهيم هدارة

89 ليث محمد ناجي كميل

90 مهدي ماهر جميل ابو حامد











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