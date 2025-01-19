قائمة الأسماء 90 أسيراً وأسيرة سيتحررون اليوم ضمن صفقة التبادل

(MENAFN
- Palestine News Network
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PNN/ فيما يلي قائمة أسماء الأسيرات والأسرى الذين سيفرج عنهم في اليوم ضمن صفقة
تبادل الأسرى:
الأسيرات :
1 ولاء خالد فوزي طنجي
2 نوال محمد محمود عبد فتيحة
3 رودة موسى عبد القادر أبو عجمية
4 أسيل أسامة عمر شحادة
5 تمارا معمر حسين ابو لبن
6 نفيسة راشد فريد زوربة
7 ياسمين عبد الرحمن رشيد ابو سرور
8 خالدة كنعان محمد جرار
9 جنين محمد طه عمرو
10 فاطمة نمر محمد ريماوي
11 زهرة وهيب عبد الفتاح حدرج
12 فاطمة محمد سليمان صقر
13 دلال محمد سليمان خصيب
14 منى أحمد قاسم أبو حسين
15 بشرى جمال محمد طويل
16 راؤدة جانم محمد عبد المجيد
17 رنا جمال محمد عيد
18 مارغانا محمد مصطفى هريش
19 حليمة فايق سليمان أبو عمارة
20 رولا ابراهيم عبد الرحيم حسنين
21 بلقيس عيسى علي دار زهري
22 ذوحا عزام احمد الوحش
23 شيماء محمد عبد الجليل رواغبة
24 سلوى عطية محمود حمدان
25 فاطمة يوسف علي الفراحنة
26 روج يوسف محمد كويس
27 حنين أكرم محمود المساعيد
28 جهاد غازي أحمد جوده
29 ندى علي احمد زغيبي
30 أمل زياد عمر شجاعية
31 ايات يوسف صالح محفوظ
32 علاء محمود قاسم جودة
33 لوبنا مازن سليم تلالوة
34 هديل محمد حسين حجاز
35 رشا غسان محمد حجاوي
36 وفاء أحمد عبدالله نمر
37 زينة مجد عبد الرحيم بربر
38 نهيل كمال مصطفى مسالمة
39 تهاني جمال عبد عاشور
40 آية عمر يوسف رمضان
41 شيماء عمر يوسف رمضان
42 اسراء حدر احمد غنيمات
43 دنيا اشتية معروف شتية
44 آلاء جاد الله نبهان قادي
45 ختام عارف حسن حبايبة
46 آلاء سمير حرب أبو رحيمة
47 اسيل محمد جمال عيد
48 شدا نواف عبد الجابر جرابعه
49 براءة حاتم حافظ فقها
50 سجا عماد سعد دراغمة
51 دانية صقر محمد حناتشة
52 رغد وليد محمود عمرو
53 رعاش خضر ديب مبارك
54 اليمامة إبراهيم حسن الرينات
55 اشواق محمد عياد عواد
56 حنان عمار بلال معلواني
57 إيمان إبراهيم أحمد زيد
58 سجى زهير محمد المعدي
59 اصرار عبد الفتاح محمد اللحام
60 مؤيسر محمد سعيد الفقيه
61 عبير محمد حمدان بعارة
62 سماح بلال عبد الرحمن صوف
63 لطيفة خالد رمضان مشعشع
64 منجرة محمد محمود الراعي
65 الاء خالد محمد صقر
66 اسرا مصطفى محمد بري
67 لانا فاروق نعيم فوالحه
الأسرى الأطفال:
68 فهمي محمد فهمي فروك
69 أحمد وليد محمد حشان
70 جمال إبراهيم سلامة الأتيمين
71 أحمد بشار جمعة أبو عليا
72 محمد عنان فوزي بوشكار
73 إبراهيم سلطان إبراهيم زمر
74 عبدالرحمن امجد جميل خضير
75 موعد عمر عبد الله الحاج
76 عصام مأمون محمد أبو دياب
77 تاءر ايوب رشيد ابو سارة
78 قاسم إياد محمد جعافرة
79 يوسف جمال عياد الهريمي
80 سعيد مزيد سعيد سليم
81 محمود محمد داود عليوات
82 فراس جهاد أحمد المقدسي
83 عبد العزيز محمد عبد العزيز عطاونة
84 فادي بسام محمد هندي
85 اسامه ناصر جبران عبده عطايه
86 ايهم علي عيسى جرادات
87 معتز عثمان محمد حسين بخاري
88 ادم خليل إبراهيم هدارة
89 ليث محمد ناجي كميل
90 مهدي ماهر جميل ابو حامد
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