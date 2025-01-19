ولي العهد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

ولي العهد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
التاريخ
1/19/2025 9:04:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في رئاسة الوزراء.
وأكد سموه ضرورة تنفيذ مشاريع جديدة ونوعية تواكب المستقبل في قطاع التكنولوجيا، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
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