اجتماع في الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يناقش تطوير برنامج إعداد القادة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، عقد اليوم الأحد، اجتماع لمناقشة آليات تطوير برنامج إعداد القادة، ليكون برنامجا رياديا يخدم جميع أبناء البادية الأردنية.
وشارك في الاجتماع وزير الشباب المهندس يزن شديفات، ومدير عام الصندوق جمال طراد الفايز، وعدد من المعنيين من كلا الجانبين.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين الصندوق ووزارة الشباب ومركز إعداد القيادات الشبابية، عبر سلسلة من المشاريع والبرامج التي سيتم العمل من خلالها، لتمكين وتأهيل أبناء البادية وصقل مهاراتهم القيادية، بما يحقق طموحاتهم ويعزز دورهم في خدمة مجتمعاتهم.
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