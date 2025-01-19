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اجتماع في الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يناقش تطوير برنامج إعداد القادة

1/19/2025 9:04:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، عقد اليوم الأحد، اجتماع لمناقشة آليات تطوير برنامج إعداد القادة، ليكون برنامجا رياديا يخدم جميع أبناء البادية الأردنية.


وشارك في الاجتماع وزير الشباب المهندس يزن شديفات، ومدير عام الصندوق جمال طراد الفايز، وعدد من المعنيين من كلا الجانبين.


وبحث الاجتماع سبل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين الصندوق ووزارة الشباب ومركز إعداد القيادات الشبابية، عبر سلسلة من المشاريع والبرامج التي سيتم العمل من خلالها، لتمكين وتأهيل أبناء البادية وصقل مهاراتهم القيادية، بما يحقق طموحاتهم ويعزز دورهم في خدمة مجتمعاتهم.

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