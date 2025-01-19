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الملك يؤكد ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

1/19/2025 9:04:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إيميلي ثورنبيري، والوفد المرافق، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية.


وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية، إذ أكد جلالته ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود الدولية لإرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية.

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