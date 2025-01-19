الملك يؤكد ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إيميلي ثورنبيري، والوفد المرافق، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية.
وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية، إذ أكد جلالته ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود الدولية لإرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية.
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