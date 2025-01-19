إدارية النواب تزور معهد الإدارة العامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زارت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اليوم الأحد، معهد الإدارة العامة برئاسة رئيس اللجنة محمد الغويري، بحضور الدولة لشؤون تطوير القطاع العام خير أبو صعيليك ومديرة المعهد سهام الخوالدة.



وأكد الغويري، أهمية المعهد في بناء قدرات موظفي القطاع العام بكل مستوياتهم الوظيفية، داعيا إلى توجيه الجهود لتعزيز إنجازات ورؤية وأهداف المعهد، ضمن رؤية لجنة تحديث القطاع العام.



كما أكد ضرورة وضع مسارات تنظم إدارة الموارد البشرية تتسم بالحوكمة والمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي للاطلاع على آليات عمل المعهد ودوره بتحسين أداء المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة موظفي القطاع العام.



من ناحيته، قال أبو صعيليك إن المعهد يسعى لتطوير إمكاناته ووضع خطط عمل تواكب التطورات الحديثة بمجالات العمل بالقطاع العام، بما في ذلك موظفو البلديات عبر دراسة لإعداد مركز متخصص بالعمل البلدي والإدارة المحلية في المعهد.



وأشار إلى أنه تم إعادة بناء النظام الإداري للمعهد وأهدافه، بما يواكب خطه رؤية تحديث القطاع العام ونظام إدارة الموارد البشرية الجديد.



بدورها، قدمت الخوالدة عرضا حول التطورات التي شهدها المعهد بمجالات التحول الرقمي، وتوفير بيئة تدريبية مناسبة للمتدربين، وتصميمه برامج تدريبية متخصصة موجه لتطوير الموارد البشرية وبناء القيادات الحكومية.



وقالت إن المعهد بصدد تنفيذ شراكات مع مؤسسات تعليمية محلية وتأهيلية دولية لإعداد برامج مستحدثة ومتخصصة في عمل المؤسسات الحكومية، مثل برنامج الحوكمة ودبلوم السياسات والآثار التشريعي.



من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: جميل الدهيسات، وإبراهيم الصرايرة، وفريال بني سلمان، أهمية عمل دراسات تقييم مستمرة لإنجاز موظفي وقيادات المؤسسات العامة.