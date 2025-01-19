التربية تطلق حملة لرفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة والتعليم حملة تحت عنوان "بدون فرق... بنعمل فرق: الدامج للجميع"، الهادفة إلى رفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم ابتداء من ماهيته وصولا إلى فوائده الاجتماعية والاقتصادية المنعكسة على الأفراد والمجتمع.



وأكد مدير إدارة التعليم في الوزارة الدكتور أحمد المساعفة خلال رعايته اليوم الأحد، حفل الإطلاق مندوبا عن التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أن الوزارة تولي عناية خاصة بالأطفال من ذوي الإعاقة، وتسعى لدمجهم في العملية التربوية والتعليمية أسوة بنظرائهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، إيمانا منها بأهمية تطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم لشرائح المجتمع جميعها.



وبين أن الأردن وعلى مدار السنوات الماضية، قطع شوطا كبيرا نحو تحقيق الدمج في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية عبرت عن طموحها في قيادة المنطقة نحو تحقيق أكبر قدر من المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص من غير الإعاقة.

وأشار إلى أن استراتيجية التعليم الدامج تسعى لتعزيز ثقافة الالتزام بالوصول العادل لتعليم نوعي لجميع الطلبة، بمن فيهم الطلبة ذوو الإعاقة في المدارس النظامية، باعتبارها المسؤولية المحورية لوزارة التربية والتعليم، والمدرجة ضمن سياساتها وممارساتها.



ولفت إلى أنه عندما يتم توسيع مفهوم "الدمج والتنوع في التعليم" ليشمل مجموعات أخرى من الأطفال المعرضين للإقصاء والتهميش إلى جانب الأطفال ذوي الإعاقة فمن المهم أن تستمر مستويات الاستثمار في "دمج الإعاقة" وفي النظر في التوسع في الموارد بحسب ما تقتضي الحاجة في مختلف المناطق الجغرافية، مؤكدا أن الوزارة ومن خلال التزامها المشترك، ستعمل على تنسيق الجهود لتحقيق المزيد من الدمج والتنوع في التعليم لضمان أن ينعكس ذلك في جميع سياساتها، وخططها، وبرامجها، ومشروعاتها، ومبادراتها.



وبين أن جهود الوزارة والشركاء قد تكللت بالنجاح؛ حيث زادت نسبة الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من 1.9 بالمئة سنة 2020 إلى 7.4 بالمئة سنة 2024 وفق ما ورد في التقرير الكمي والنوعي للخطة التنفيذية للتعليم الدامج 2020-2023.