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وزير العمل: لا نقبل مخالفة القانون ولا نقبل تعطل عمل المنشآت

1/19/2025 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الأحد في مبنى محافظة المفرق القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع التجاري بالمحافظة.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة لتحديد الحيازات الزراعية بالمفرق التي فيها إعداد للمحاصيل بالوقت الحالي حفظا على الموسم الزراعي.
وأكد الوزير بحضور محافظ المفرق فراس أبو الغنم وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ومدير عمل المفرق أيمن الخوالدة أن الهدف من الحملات التفنيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام إنقاذ القانون وجولات الحملة التفتيشية ليست استعراضية وهي موثقة بالفيديو صوتا وصورة لضمان سلامة الإجراءات وتم ربط كل الجولات بغرفتي سيطرة بوزارة العمل ومديرية الأمن العام.
وأضاف البكار أن الحملة هدفها تنظيم سوق العمل وعدم ترحيل المشاكل وهذا يؤدي إلى تحديد فرص العمل المتاحة لتشغيل الأردنيين والاحتياجات الحقيقية لكل قطاع من العمالة غير الأردنية ومنع تشغيل العمالة المخالفة لأحكام القانون.
وشدد أن الوزارة حريصة على تطبيق أحكام القانون ولا تقبل بمخالفة القانون وبذات الوقت لا تقبل بتعطل عمل المنشآت ولا مانع لديها التنسيق مع أي قطاع لتغطية النقص بالعمالة لديه.
ولفت الوزير إلى أن الحملة التفتيشية المشتركة بين وزارتي العمل والداخلية ومديرية الأمن سبقها بستين يوما جملة من الإجراءات التنظيمية التي سمحت لأصحاب العمل بتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم وفتحت حينها باب الانتقال بين القطاعات.
ونوه إلى أنه أصدر تعميما سمح للعمالة غير الأردنية التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول الانتقال بين صاحب عمل وأخر شريطة موافقة صاحب العمل الأول.

MENAFN19012025000208011052ID1109105942

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