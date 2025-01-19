حقيقة انتقال فينيسيوس لاعب ريال مدريد إلى الدوري السعودي

MENAFN - Amman Net) نفى نادي الإسباني، ما تردد حول اجتماع، دار بين فريق سعودي وفلورنتينو بيريز رئيس النادي، على هامش حضوره إلى جدة للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، الأسبوع الماضي.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن أن اجتماعا، جرى بين الجانبين لبحث إمكانية انضمام النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن السعودي.

وقال تياغو فيرتاس، أحد المسؤولين في الوكالة التي تدير أعمال فينيسيوس -في

تصريحات خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية نشرتها اليوم الاحد-: إنه "بالنسبة لنا في وكالتنا، لم نسمع أي شيء عن ذلك، ولم يتحدث معنا أحد بأن هناك جلسة في السعودية من أجل انضمام فينيسيوس إلى الدوري السعودي".

من ناحية أخرى أوضح خوان كاميلو، المتحدث الإعلامي لنادي ريال مدريد لصحيفة "الرياضية" أنه "ليست لدينا أي فكرة عن الأخبار التي خرجت بشأن هذا الأمر".

وكان عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، تحدث عن صفقة قدوم فينيسيوس للدوري السعودي، مؤكدا في حديثه لصحيفة "آس" الإسبانية، السبت الماضي، أنها ليست حلما بالنسبة للمسؤولين، لكنها مسألة وقت ومفاوضات.

وينتهي عقد فينيسيوس مع الريال في يونيو/حزيران 2027، مما يعني أن انتقاله يستلزم موافقة النادي الإسباني.

وانتقل فينيسيوس (24 عاما) إلى صفوف "الملكي" عام 2018 قادما من فلامينغو البرازيلي، وتبلغ قيمته السوقية 200 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بإحصاءات اللاعبين.

ودافع "فيني" عن "الميرينغي" في 290 مباراة بجميع المسابقات، سجل فيها 98 هدفا وصنع 84، فيما نجح خلال الموسم الجاري في إحراز 14 هدفا، وصناعة 10 في 25 مباراة.