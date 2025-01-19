المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الوزارات والمؤسسات الحكومية جاهزة لبدء العمل

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الوزارات والمؤسسات الحكومية جاهزة لبدء العمل
التاريخ
1/19/2025 5:05:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الوزارات والمؤسسات الحكومية على جاهزية كاملة للبدء في العمل.
وقال إنه جرى البدء في نشر الآلاف من عناصر الشرطة وفق خطة حكومية لحفظ الأمن والنظام في القطاع.
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