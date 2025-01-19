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الاحتلال قال انه لن يلتزم حتى تسلم حماس اسماء الاسرى : وقف اطلاق النار يدخل حيز التنفيذ

1/19/2025 2:04:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / في محاولة منها للتهرب قالت اسرائيل انها لن تلتزم بوقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة والنصف حيز
وفق ما افادت مصادر محلية و وفق ما تنص عليه اتفاقية الوسطاء .

وجائت تهديدات الاحتلال وعلى راسهم نتنياهو انها لن يتم تنفيذ وقف اطلاق النار اذا لم تسلم حماس اسماء الاسرى الاسرائيليين الذين المقرر الافراج عنهم فيما اكدت حماس ان تاخير التسليم جاء لاسباب تقنية.

وكانت
إذاعة الجيش الإسرائيلي قد قالت إن حركة حماس لم تسلم حتى اللحظة قائمة أسماء 3 مختطفات متوقع الإفراج عنهن اليوم.

من جهتها نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن لم تقدم قائمة المختطفين المتوقع الإفراج عنهم قبل بدء الاتفاق فلن نوقف النار.

وعلى الرغم من الإعلان الاسرائيلي نشرت مصادر عبرية تقارير وفيديوهات وثقت انسحاب جيش الاحتلال من مواقع عديدة في قطاع غزة.

فلسطينيا وثق الفلسطينيون العديد من الفيديوهات التي اظهرت المئات من الغزيين يحاولون العودة الى مناطقهم وسط فرحة بانتهاء الحرب.

من ناحيته اعلن الجيش الإسرائيلي ان وقف إطلاق النار مشروط بتقديم حماس قائمة الرهائن.

و أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، الأحد، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 صباحًا لن يتم تفعيله "حتى تلتزم حركة حماس بتقديم قائمة المختطفات" المقرر إطلاق سراحهن اليوم.
وتشمل تفاصيل اليوم الأول من الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال إلى خارج المناطق السكنية، وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي فوق غزة لمدة 12 ساعة، كما ستبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق لغزة بمعدل 600 شاحنة يوميا.
وفي أول أيام الاتفاق ستبدأ عملية تبادل المحتجزين والأسرى في المرحلة الأولى، وفقا لقواعد واضحة نص عليها الاتفاق.

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