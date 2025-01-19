الاحتلال قال انه لن يلتزم حتى تسلم حماس اسماء الاسرى : وقف اطلاق النار يدخل حيز التنفيذ

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN / في محاولة منها للتهرب قالت اسرائيل انها لن تلتزم بوقف اطلاق النار الذي دخل
حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة والنصف حيز
وفق ما افادت مصادر محلية و وفق ما تنص عليه اتفاقية الوسطاء .
وجائت تهديدات الاحتلال وعلى راسهم نتنياهو انها لن يتم تنفيذ وقف اطلاق النار اذا لم تسلم حماس اسماء الاسرى الاسرائيليين الذين المقرر الافراج عنهم فيما اكدت حماس ان تاخير التسليم جاء لاسباب تقنية.
وكانت
إذاعة الجيش الإسرائيلي قد قالت إن حركة حماس لم تسلم حتى اللحظة قائمة أسماء 3 مختطفات متوقع الإفراج عنهن اليوم.
من جهتها نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن لم تقدم قائمة المختطفين المتوقع الإفراج عنهم قبل بدء الاتفاق فلن نوقف النار.
وعلى الرغم من الإعلان الاسرائيلي نشرت مصادر عبرية تقارير وفيديوهات وثقت انسحاب جيش الاحتلال من مواقع عديدة في قطاع غزة.
فلسطينيا وثق الفلسطينيون العديد من الفيديوهات التي اظهرت المئات من الغزيين يحاولون العودة الى مناطقهم وسط فرحة بانتهاء الحرب.
من ناحيته اعلن الجيش الإسرائيلي ان وقف إطلاق النار مشروط بتقديم حماس قائمة الرهائن.
و أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، الأحد، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 صباحًا لن يتم تفعيله "حتى تلتزم حركة حماس بتقديم قائمة المختطفات" المقرر إطلاق سراحهن اليوم.
وتشمل تفاصيل اليوم الأول من الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال إلى خارج المناطق السكنية، وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي فوق غزة لمدة 12 ساعة، كما ستبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق لغزة بمعدل 600 شاحنة يوميا.
وفي أول أيام الاتفاق ستبدأ عملية تبادل المحتجزين والأسرى في المرحلة الأولى، وفقا لقواعد واضحة نص عليها الاتفاق.
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