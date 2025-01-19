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إصابات إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة قبيل وقف اطلاق النار

1/19/2025 2:04:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة
/ PNN - أصيب عدد من المواطنين، اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المواطنين أصيبوا إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن 4 مواطنين أصيبوا في قصف الاحتلال خيام النازحين غرب مواصي رفح.

ونسف جيش الاحتلال مباني عدة بالتزامن مع قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأطقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين إثر انفجار منزل مفخخ من قبل قوات الاحتلال قبل انسحابها شمال قطاع غزة.

وأشار مراسلنا، إلى وصول 10 إصابات إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة جراء انفجار بعض مخلفات الاحتلال بالمواطنين في منطقة الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.

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