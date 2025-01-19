إصابات إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة قبيل وقف اطلاق النار

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة
/ PNN - أصيب عدد من المواطنين، اليوم الأحد، إثر قصف
الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المواطنين أصيبوا إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأضافت أن 4 مواطنين أصيبوا في قصف الاحتلال خيام النازحين غرب مواصي رفح.
ونسف جيش الاحتلال مباني عدة بالتزامن مع قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأطقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وأصيب عدد من المواطنين إثر انفجار منزل مفخخ من قبل قوات الاحتلال قبل انسحابها شمال قطاع غزة.
وأشار مراسلنا، إلى وصول 10 إصابات إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة جراء انفجار بعض مخلفات الاحتلال بالمواطنين في منطقة الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.
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