البدء بنقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم غدا

البدء بنقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم غدا
التاريخ
1/18/2025 8:13:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه سيتم مساء اليوم السبت نقل
أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم غدا للسجن الذي سيطلق سراحهم منه.
ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، حيز التنفيذ يوم غد الأحد .
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