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90% من منازل شمال غزة دمرت

1/18/2025 10:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة ان %90 من منازل شمال القطاع دمرت بشكل كامل أو جزئي وان العودة إليها يشكل خطرا على السكان.
وبين انه يحظر على المواطنين التوجه إلى محور نتساريم.

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