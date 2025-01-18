90% من منازل شمال غزة دمرت
التاريخ
1/18/2025 10:11:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة ان %90 من منازل شمال القطاع دمرت بشكل كامل أو جزئي وان العودة إليها يشكل خطرا على السكان.
وبين انه يحظر على المواطنين التوجه إلى محور نتساريم.
MENAFN18012025000208011052ID1109104040
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.