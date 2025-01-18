اصابات بحادث سير في عمان
التاريخ
1/18/2025 10:11:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث صدم بين مركبتين في منطقة نفق صويلح بإتجاه إشارة الصناعة واستقرت أحد المركبات على الجزيرة الوسطية .
ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري نتج عن الحادث 4 اصابات متوسطة ، ومجموعات ادارة السير في الموقع .
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