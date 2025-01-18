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بطانية يمكنك ارتداؤها.. إقبال واسع على هذا الزي الشتوي

1/18/2025 8:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعد بطانية "Oodie" التي انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، واحدة من أحدث صيحات الموضة في فصل الشتاء. فهي بطانية بغطاء رأس عملاقة مصنوعة من طبقة خارجية من صوف الفلانيل الناعم وطبقة داخلية من صوف الشيربا الفائق النعومة، وقد لاقت إعجاباً كبيراً بسبب إمكانية ارتدائها كزي شتوي مريح.


وأفادت صحيفة "دايلي ميل" بوجود تخفيضات هائلة على "Oodie" في موسم "Ultimate Winter Clearance Sale"، حيث يتم عرض البطانية بسعر 29 جنيهاً إسترلينياً فقط. وتزداد شعبية هذه البطانية في المملكة المتحدة مع دخول فصل الشتاء، وارتفاع درجات الحرارة المنخفضة، حيث أصبح هذا المنتج أكثر جذباً من أي وقت مضى.


تتميز البطانية بكونها ذات مقاس كبير يصل إلى أسفل الركبة، مما جعل مرتديها يثنون على راحتها ودفئها، إلى درجة أنهم لم يعودوا يهتمون بفواتير التدفئة. كما أكد العديد من المستخدمين أنها مناسبة للنزهات الصباحية أو الجلوس على الأريكة في أوقات الراحة.


وقد شهد الكثيرون هذه البطانية القابلة للارتداء في برنامج "Shark Tank"، حيث اعتبرها مختصون في الأزياء واحدة من أبرز صيحات الأزياء الشتوية التي تناسب الجميع بلا استثناء.

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