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العيسوي: الأردن وبتوجيهات ملكية مستمر في إرسال المساعدات للأشقاء في غزة

1/18/2025 8:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، وفدا من أعضاء مؤسسة إعمار لواء الجيزة.
وتناول اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، الجهود الوطنية، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لرفعة الأردن، والمضي في مسيرة التحديث الشامل، التي من شأنها ضمان مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.
وعلى صعيد الدور الإنساني، قال العيسوي إن الأردن، وبتوجيهات ملكية، مستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء في غزة، مشيرا، بهذا الصدد، إلى إشراف جلالة الملك على تجهيز أكبر قافلة مساعدات،وإرسال مخبز متنقل بطاقة إنتاجية تصل إلى (3500) رغيف بالساعة،وإلى مبادرة "استعادة الأمل"، وإرسال مستشفيات ميدانية، ومن بينها مستشفى "التوليد والخداج.

من جهتهم، أكد الحضور وقوف جميع الأردنيين خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم مساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة لمساندة الأشقاء في قطاع غزة، سياسيا وإنسانيا.
وثمنوا جهود جلالة الملك الإقليمية والدولية من أجل وقف العدوان على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للأهل في القطاع، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

MENAFN18012025000208011052ID1109103931

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