العيسوي: الأردن وبتوجيهات ملكية مستمر في إرسال المساعدات للأشقاء في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، وفدا من أعضاء مؤسسة إعمار لواء الجيزة.
وتناول اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، الجهود الوطنية، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لرفعة الأردن، والمضي في مسيرة التحديث الشامل، التي من شأنها ضمان مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.
وعلى صعيد الدور الإنساني، قال العيسوي إن الأردن، وبتوجيهات ملكية، مستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء في غزة، مشيرا، بهذا الصدد، إلى إشراف جلالة الملك على تجهيز أكبر قافلة مساعدات،وإرسال مخبز متنقل بطاقة إنتاجية تصل إلى (3500) رغيف بالساعة،وإلى مبادرة "استعادة الأمل"، وإرسال مستشفيات ميدانية، ومن بينها مستشفى "التوليد والخداج.
من جهتهم، أكد الحضور وقوف جميع الأردنيين خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم مساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة لمساندة الأشقاء في قطاع غزة، سياسيا وإنسانيا.
وثمنوا جهود جلالة الملك الإقليمية والدولية من أجل وقف العدوان على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للأهل في القطاع، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
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