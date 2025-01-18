منصّة زين للإبداع تدعو الرياديين للمشاركة في النسخة الجديدة من برنامج زين المبادرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت منصّة زين للإبداع (ZINC) عن فتح باب التسجيل في برنامج "زين المبادرة" بنسخته الجديدة لهذا العام، والذي يعد أحد أهم برامجها ومبادراتها لدعم المبدعين والرياديين الأردنيين، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال في الأردن، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين الجيل الجديد من روّاد الأعمال، من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم لتحويل أفكارهم إلى جاهزة للاستثمار، والمساهمة في نموّها وتطوّرها، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني بشركات مبتكرة تدعم التنمية المستدامة.



ودَعت المنصّة عبر صفحاتها على منصّات ZINC Jordan، الرياديين من أصحاب الشركات الناشئة في مراحلها الأولية وأصحاب الأفكار الإبداعية، للتسجيل والمشاركة بالبرنامج على مدار العام، حيث سيتم اختيار الأفكار والشركات المطابقة للشروط للمشاركة بالبرنامج كل 4 أشهر، ويمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمنصّة ( )، حيث يمكنهم الاطلاع على كامل تفاصيل البرنامج وشروط التقديم.



ويتضمّن البرنامج مسارين أساسيين، هما مسار الشركات الناشئة الذي يستهدف الشركات الناشئة المسجلة في الأردن، والتي يمكن تسجيلها وإدارة أعمالها خارج الأردن، بحيث لا يزيد عمرها عن 3 سنوات، على أن تكون الشركة مدرّة للدخل، وممكّنة عن طريق التكنولوجيا، وأن يكون أحد مؤسسوها متفرغاً للعمل بها بدوام كامل، فيما خُصّص المسار الثاني للأفراد الذين يمتلكون أفكاراً ريادية ممكَّنة عن طريق التكنولوجيا ويرغبون بتحويلها إلى مشاريع، على أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وأن يكون مؤهلاً قانونياً، وأن تكون الفكرة غير مسجّلة، وأن يكون أحد أفراد الفريق متفرّغاً بشكل كامل للعمل على الفكرة.



وستقدّم منصّة زين للإبداع (ZINC) لكل شركة ناشئة يتم اختيارها منحاً ودعماً نقدياً يصل إلى 10,000 دينار أردني، فيما ستحصل كل فكرة ريادية يتم اختيارها على منح ودعم نقدي بقيمة 15,000 دينار أردني، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل، والذي يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق.



وسيمرّ المشاركون في البرنامج بعدّة مراحل تبدأ بمعسكر تدريبي مكثّف تحت إشراف نخبة من المدربين والمختصين، يليه جلسات توجيه وإرشاد للمساهمة في تطوير مهارات المشاركين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتمكينهم من جذب المستثمرين، وتعزيز نمو وتطوّر الشركات الناشئة لضمان ديمومتها وتمكينها من التوسّع.



وتحرص منصّة زين للإبداع (ZINC) على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال الأردنيين، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة حتى نهاية العام 2024 إلى 246 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني.