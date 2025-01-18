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المواصفات تتعامل مع 199 ألف بيان جمركيّ خلال 2024

1/18/2025 6:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تعاملت خلال العام الماضي مع (199) ألف بيانٍ جمركيّ عبر مختلف المعابر والمنافذ الجمركيّة، وذلك ضمن جهودها في الرّقابة والتفتيش والتأكد من مطابقة السّلع والمنتجات المستوردة للمواصفات قبل السّماح بدخولها إلى البلاد وتداولها في الأسواق.


وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير إنّ المؤسسة تعمل وفقاً للتوجيهات الملكيّة السّامية في الحفاظ على الاقتصاد الوطنيّ، وحماية صحة وسلامة المستهلكين، وتشجيع الاستثمار، كما تترسّم نهج رؤية التّحديث الاقتصاديّ ومحرّكات النّموّ لتنفيذها من الصناعات عالية القيمة والاستثمار والبيئة المستدامة، وتحسين جودة الحياة.

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