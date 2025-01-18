المواصفات تتعامل مع 199 ألف بيان جمركيّ خلال 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تعاملت خلال العام الماضي مع (199) ألف بيانٍ جمركيّ عبر مختلف المعابر والمنافذ الجمركيّة، وذلك ضمن جهودها في الرّقابة والتفتيش والتأكد من مطابقة السّلع والمنتجات المستوردة للمواصفات قبل السّماح بدخولها إلى البلاد وتداولها في الأسواق.
وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير إنّ المؤسسة تعمل وفقاً للتوجيهات الملكيّة السّامية في الحفاظ على الاقتصاد الوطنيّ، وحماية صحة وسلامة المستهلكين، وتشجيع الاستثمار، كما تترسّم نهج رؤية التّحديث الاقتصاديّ ومحرّكات النّموّ لتنفيذها من الصناعات عالية القيمة والاستثمار والبيئة المستدامة، وتحسين جودة الحياة.
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