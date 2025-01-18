تعفن الدماغ أول الآثار السلبية لإدمان مواقع التواصل الاجتماعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومع‭ ‬زيادة‭ ‬الإدمان‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬توك‮»‬‭ ‬و«إنستغرام‮»‬،‭ ‬أصبحنا‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لتشتيت‭ ‬الانتباه‭ ‬وفقدان‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬بفعالية‭.‬

وبدأ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬ألفا‭ (‬ولدوا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭) ‬وجيل‭ ‬ Z ‭ (‬ولدوا‭ ‬بين‭ ‬1997‭ ‬و2010‭)‬،‭ ‬يلاحظ‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬الأفكار‭ ‬أو‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬نتيجة‭ ‬للتعرض‭ ‬المستمر‭ ‬للمحتوى‭ ‬القصير‭ ‬والمجزأ‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

وهذه‭ ‬التأثيرات‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا،‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أن‭ ‬المستخدمين‭ ‬بدأوا‭ ‬يناقشون‭ ‬آثارها‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬العقلية‭ ‬على‭ ‬المنصات‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬الإدمان‭.‬

وبهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬يوضح‭ ‬البروفيسور‭ ‬أندرو‭ ‬شولي‭ ‬عالم‭ ‬الأعصاب‭ ‬أن‭ ‬إدمان‭ ‬الشاشات‭ ‬ينشأ‭ ‬من‭ ‬غريزة‭ ‬البقاء‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تدفع‭ ‬البشر‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المحفزات‭ ‬السلبية،‭ ‬مثل‭ ‬التهديدات‭ ‬المحتملة‭.‬

ويشير‭ ‬شولي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخوارزميات‭ ‬التي‭ ‬تتحكم‭ ‬في‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تفضل‭ ‬المحتوى‭ ‬الاستفزازي‭ ‬والسلبي،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬‮«‬تعفن‭ ‬الدماغ‮»‬‭.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬العلاج‭ ‬فيرى‭ ‬شولي‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬تأثير‭ ‬شاشات‭ ‬الهواتف‭ ‬والأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬على‭ ‬الدماغ‭ ‬عبر‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬واتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي‭ ‬والانخراط‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬ترفيهية‭ ‬لا‭ ‬تسبب‭ ‬التوتر،‭ ‬مثل‭ ‬التأمل‭ ‬أو‭ ‬الرياضة‭ ‬أو‭ ‬البستنة‭. ‬ويساعد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬توازن‭ ‬الدماغ‭ ‬ويعيد‭ ‬تنشيطه‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أُطلقت‭ ‬تطبيقات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬ ScreenCoach ‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬وقت‭ ‬الشاشة‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ربط‭ ‬وقت‭ ‬الشاشة‭ ‬بالأنشطة‭ ‬المفيدة،‭ ‬مثل‭ ‬أداء‭ ‬الواجبات‭ ‬المنزلية‭ ‬أو‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬تأثيرات‭ ‬الإدمان‭.‬