الجامعة العربية المفتوحة توقع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة مع نادي الخريجين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار جهودها لتعزيز التجربة التعليمية والمهنية لطلابها وخريجيها، وقّعت الجامعة العربية المفتوحة مذكرة تفاهم مع نادي الخريجين، بهدف إقامة شراكة مثمرة تسهم في تطوير قدرات الطلاب وربطهم بسوق العمل البحريني. وقّعت الاتفاقية الدكتورة نجمة تقي، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، والسيد عبداللطيف أحمد الزياني، رئيس مجلس إدارة نادي الخريجين، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، من بينهم الأستاذة سكينة ناصر، مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية. كما حضر من جانب النادي السيد علي محمد صليبيخ نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد محمود سيار عضو مجلس الإدارة، والسيد مسعود مصطفى المدير التنفيذي للنادي، والدكتورة دينا فخراوي مديرة مكتبة نادي الخريجين.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبداللطيف أحمد الزياني، رئيس مجلس إدارة نادي الخريجين، عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم مع الجامعة العربية المفتوحة، مشيراً إلى أنها تجسد التزام النادي بدعم التعليم والتدريب وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة.
وأكد الزياني أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لدور النادي في خدمة المجتمع وتطوير المهارات البشرية، حيث قال» :نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تنظيم برامج وفعاليات تثري المجتمع البحريني، وتسهم في توفير فرص متميزة لتطوير الكفاءات بما يواكب احتياجات سوق العمل».
وأشارت الدكتورة نجمة تقي، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، إلى أن «توقيع مذكرة التفاهم مع نادي الخريجين يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تجربة التعليم والتدريب لدى الطلاب والخريجين. إن التعاون مع الجهات الخارجية يعد أمراً حيويّاً لتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير». وأكدت الدكتورة تقي نحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية تفاعلية وغنية، تتيح للطلاب الاستفادة من المعرفة والخبرات العملية التي يقدمها نادي الخريجين.
ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تسهم في تطوير المهارات العملية وتعزيز فرص التوظيف. وتشمل مجالات التعاون التي نصّت عليها المذكرة تنظيم الفعاليات المشتركة، وورش العمل، والمؤتمرات، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد المهني للطلاب لتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة. كما تهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين، ما يعزز جودة التعليم ويساعد في تطوير المهارات العملية للطلاب والخريجين.
وتعكس هذه المبادرة حرص الجامعة العربية المفتوحة ونادي الخريجين على بناء شراكات استراتيجية تدعم التعليم المستمر وتسهم في تعزيز التنمية المجتمعية.
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