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الجامعة العربية المفتوحة توقع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة مع نادي الخريجين

1/18/2025 5:06:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬لتعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬التعليمية‭ ‬والمهنية‭ ‬لطلابها‭ ‬وخريجيها،‭ ‬وقّعت‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين،‭ ‬بهدف‭ ‬إقامة‭ ‬شراكة‭ ‬مثمرة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الطلاب‭ ‬وربطهم‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭. ‬وقّعت‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدكتورة‭ ‬نجمة‭ ‬تقي،‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬والسيد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬أحمد‭ ‬الزياني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الأستاذة‭ ‬سكينة‭ ‬ناصر،‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭. ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬النادي‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬صليبيخ‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬والسيد‭ ‬محمود‭ ‬سيار‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬والسيد‭ ‬مسعود‭ ‬مصطفى‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنادي،‭ ‬والدكتورة‭ ‬دينا‭ ‬فخراوي‭ ‬مديرة‭ ‬مكتبة‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬أحمد‭ ‬الزياني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتوقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تجسد‭ ‬التزام‭ ‬النادي‭ ‬بدعم‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائدة‭.‬

وأكد‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تمثل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لدور‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬البشرية،‭ ‬حيث‭ ‬قال‮»‬‭ :‬نتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬برامج‭ ‬وفعاليات‭ ‬تثري‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬متميزة‭ ‬لتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬نجمة‭ ‬تقي،‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬لدى‭ ‬الطلاب‭ ‬والخريجين‭. ‬إن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الخارجية‭ ‬يعد‭ ‬أمراً‭ ‬حيويّاً‭ ‬لتزويد‭ ‬الطلبة‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتغير‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬تقي‭ ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬تفاعلية‭ ‬وغنية،‭ ‬تتيح‭ ‬للطلاب‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬العملية‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التوظيف‭. ‬وتشمل‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬التي‭ ‬نصّت‭ ‬عليها‭ ‬المذكرة‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬المشتركة،‭ ‬وورش‭ ‬العمل،‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الإرشاد‭ ‬المهني‭ ‬للطلاب‭ ‬لتعريفهم‭ ‬بالفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬المتاحة‭. ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعارف‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬ويساعد‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬العملية‭ ‬للطلاب‭ ‬والخريجين‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬ونادي‭ ‬الخريجين‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬تدعم‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية‭.‬

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