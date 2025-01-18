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انتـخـاب مـجـلـس إدارة جديد لجمعية المكتبات والمعلومات البحرينية

1/18/2025 5:06:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لجمعية‭ ‬المكتبات‭ ‬والمعلومات‭ ‬البحرينية‭ ‬اجتماعها‭ ‬السنوي‭ ‬للدورة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬2025/2026‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ (‬ليلة‭ ‬الأربعاء‭) ‬الموافق‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬2025م‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ ‬مساء‭ ‬بمقر‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬الزنج،‭ ‬لانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديد‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬حسين‭ ‬أحمد‭ ‬السماك‭ ‬رئيسًا‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬المناصب‭ ‬الأخرى‭ ‬ورئاسة‭ ‬اللجان‭ ‬على‭ ‬الأعضاء‭ ‬حسب‭ ‬التالي‭: ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬آل‭ ‬مبارك‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس،‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬أمينًا‭ ‬للسر،‭ ‬زينب‭ ‬عباس‭ ‬العالي‭ ‬أمينًا‭ ‬ماليًا،‭ ‬عقيل‭ ‬خليل‭ ‬المقهوي‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير،‭ ‬رائد‭ ‬منصور‭ ‬البصري‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬علي‭ ‬سلمان‭ ‬طلاق‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬الثقافية،‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬إيمان‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالقادر‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬شؤون‭ ‬العضوية‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬المكتبات‭ ‬والمعلومات‭ ‬البحرينية‭ ‬أول‭ ‬جمعية‭ ‬تهتم‭ ‬بشؤون‭ ‬المكتبات‭ ‬والمعلومات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1994‭ ‬وتهدف‭ ‬الجمعية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاهتمام‭ ‬والوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬المكتبات‭ ‬والمعلومات‭ ‬وتنمية‭ ‬مهارات‭ ‬وقدرات‭ ‬اختصاصي‭ ‬المكتبات‭ ‬والمعلومات‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المكتبات‭ ‬والمعلومات،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬مثل‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والندوات‭ ‬والمحاضرات‭ ‬والمسابقات‭ ‬الثقافية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬التدريبية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المكتبات‭ ‬والمعلومات‭. ‬تولي‭ ‬السماك‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمعية‭ ‬يُعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المكتبات‭ ‬والمعلومات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬تمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عامًا،‭ ‬وقد‭ ‬شغل‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المجال،‭ ‬وعمل‭ ‬مع‭ ‬الرؤساء‭ ‬السابقين‭ ‬للجمعية،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬خيارًا‭ ‬مثاليًا‭ ‬لقيادة‭ ‬الجمعية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭. ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬تُركز‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الثقافية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬سواء‭ ‬محلياً‭ ‬أو‭ ‬دولياً،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬المكتبات‭ ‬ودورها‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التعليم‭ ‬والثقافة‭. ‬ومع‭ ‬مرور‭ ‬30‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬الجمعية،‭ ‬يُنتظر‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬رؤيته‭ ‬في‭ ‬استمرارية‭ ‬وتعزيز‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬للجمعية‭. ‬حيث‭ ‬يهيب‭ ‬السماك‭ ‬المؤسسات‭ ‬الثقافية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المكتبات‭ ‬والمعلومات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمكتبات‭ ‬والمكتبيين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الجمعية‭ ‬كمؤسسة‭ ‬مرجعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المكتبات‭ ‬والمعلومات‭. ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬السماك،‭ ‬هناك‭ ‬آمال‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬الجمعية‭ ‬مسيرتها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬الثقافي‭ ‬والتعليمي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬أهمية‭ ‬المكتبات‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المعرفة‭ ‬والثقافة‭. ‬

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