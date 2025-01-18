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735 أسيرا سيتم اطلاق سراحهم من معتقلات الاحتلال ضمن المرحلة الأولى (أسماء)

1/18/2025 1:30:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت وزارة العدل الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح السبت، قائمة بأسماء 735 أسيرا فلسطينيا سيجري إطلاق سراحهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي يضع حداً لحرب غزة الدامية.


وأصدرت الوزارة القائمة بعد ساعات فقط من موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي بكامل هيئته على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بموجبه سيجري إطلاق سراح العشرات من الرهائن الإسرائيليين في مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.


وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية أن الأسرى الفلسطينيين لن يُجري إطلاق سراحهم قبل الساعة الرابعة من مساء الأحد ، وهو اليوم الذي من المقرر أن تبدأ فيه عملية التبادل.

للاضطلاع على القائمة التي نشرتها وزار العدل الاسرائيلية :انقر هنا

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