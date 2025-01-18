735 أسيرا سيتم اطلاق سراحهم من معتقلات الاحتلال ضمن المرحلة الأولى (أسماء)

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح السبت، قائمة بأسماء 735 أسيرا فلسطينيا سيجري إطلاق سراحهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي يضع حداً لحرب غزة الدامية.
وأصدرت الوزارة القائمة بعد ساعات فقط من موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي بكامل هيئته على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بموجبه سيجري إطلاق سراح العشرات من الرهائن الإسرائيليين في مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية أن الأسرى الفلسطينيين لن يُجري إطلاق سراحهم قبل الساعة الرابعة من مساء الأحد ، وهو اليوم الذي من المقرر أن تبدأ فيه عملية التبادل.
للاضطلاع على القائمة التي نشرتها وزار العدل الاسرائيلية :انقر هنا
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