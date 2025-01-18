Saturday, 18 January 2025 06:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوكيل أول معتصم المحسيري في ذمة الله.. والامن يشيعه لمثواه الأخير

1/18/2025 1:29:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير ادارة السير العقيد أنور الخرابشة، بتشييع جثمان الوكيل اول معتصم محمد خليل المحسيري.


ونقل العقيد الخرابشة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


وشارك بتشييع الجثمان نائب مدير شرطة شرق عمان العقيد احمد الرعود والمقدم جبريل مهيدات /قيادة درك العاصمة، وعدد من مرتبات جهاز الأمن العام من مختلف التشكيلات.


إنا لله وإنا إليه راجعون

MENAFN18012025000208011052ID1109103214

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث