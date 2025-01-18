الوكيل أول معتصم المحسيري في ذمة الله.. والامن يشيعه لمثواه الأخير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير ادارة السير العقيد أنور الخرابشة، بتشييع جثمان الوكيل اول معتصم محمد خليل المحسيري.



ونقل العقيد الخرابشة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



وشارك بتشييع الجثمان نائب مدير شرطة شرق عمان العقيد احمد الرعود والمقدم جبريل مهيدات /قيادة درك العاصمة، وعدد من مرتبات جهاز الأمن العام من مختلف التشكيلات.



إنا لله وإنا إليه راجعون

















