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كتيبة جنين والسلطة الفلسطينية تتوصلان لاتفاق ينهي أزمة حصار المخيم

1/18/2025 1:29:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توصلت كتيبة جنين والسلطة الفلسطينية مساء يوم أمس الجمعة إلى اتفاق ينهي حصار مخيم جنين والإفراج عن المعتقلين والتوقف عن ملاحقة سلاح المقاومة.
وأكدت كتيبة جنين في تصريح لها، التوصل لتفاهم مع السلطة الفلسطينية، بعد استجابتها لمطالبة الكتيبة، مشيرة إلى عقد جلسة مطولة مع رجال الإصلاح والأمن نوقش خلالها سبل حل الإشكال، بحسب ما نقل المركز الفلسطيني للإعلام.
وأضافت الكتيبة في بيانها: "علمنا منهم أن هنالك موافقة على مطالب الكتيبة من السلطة وتفاهمنا معهم على جزئية دخول الشرطة إلى منطقة ساحة المخيم منذ هذه الليلة، وصباح الغد ستتواجد لجنة الإصلاح والشخصيات القائمة على المبادرة في ساحة المخيم من أجل استكمال بقية الترتيبات".
وأكدت أنه إذا سارت الأمور كما هو متفق عليه "فنحن من طرفنا ملتزمون بكل ما تعهدنا به في حال كان هنالك التزام من قبل أجهزة أمن السلطة والله ولي التوفيق".
وأشار المركز إلى أن قوة من الشرطة والدفاع المدني وصلت إلى ساحة مخيم جنين، في حين تجمع عشرات الفلسطينيين، ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة.
ووفقا للمركز، فإن التفاهم "يتضمن توقف السلطة عن ملاحقة المقاومين وعدم المساس بأسلحتهم، وإطلاق المعتقلين، إلى جانب وقف مظاهرة العسكرة والسماح للأجهزة الشرطية بالعمل في المخيم، وإعادة إعمار المنازل التي أحرقتها ودمرتها أجهزة السلطة خلال الحصار الذي استمر 44 يوما".
روسيا اليوم



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