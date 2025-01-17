عجلون: مطالب بتأهيل الأماكن السياحية وتعزيز دورها كوجهة مستدامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب عدد من المهتمين بالشأن السياحي والبيئي والتطوعي في محافظة عجلون بتأهيل الأماكن وتعزيز دورها كوجهة سياحية مستدامة؛ نظرا لما تتميز به من طبيعة خلابة.



وقال عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في عجلون أسامة القضاة، إن تنوع المناطق السياحية في عجلون تحتاج إلى إبرازها على الخارطة السياحية والتركيز على التنوع البيئي والتراث الثقافي للمحافظة والذي يسهم في تعزيز السياحة المستدامة لدى السائح الزائر للمنطقة.



وأشارت عضو الشبكة التنسيقية العربية لمبادرة البيئة تجمعنا شادية العنانزة إلى أن المحافظة تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية؛ نظرا لما تتميز بها من طبيعة خلابة وتاريخها العريق الذي يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أهمية تعزيز الجهود لتأهيل هذه المواقع وتعزيز دورها كوجهة رئيسية للسياحة البيئية والثقافية.



وأكدت نائب رئيس جمعية "نسمة شوق" السياحية المهندسة ابتهال الصمادي، أهمية إقامة المهرجانات التي تسلط الضوء على التراث المحلي، مثل مهرجان الزيتون خصوصًا في المواقع التي تشهد حركة سياحية نشطة، على مدار العام، وأهمية التعاون مع الجمعيات البيئية لحماية الغابات والموارد الطبيعية، ولتحفيز إنشاء مشاريع صغيرة مثل المطاعم الشعبية ومراكز بيع المنتجات اليدوية.



وأكد رئيس مجلس المحافظة عجلون عمر المومني أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل المواقع السياحية والأثرية المتنوعة بمختلف مناطق المحافظة ضمن موازنتها للعام الحالي 2025 وتشمل تطوير البنية التحتية والمرافق المحيطة بها وتمهيد الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية وتزويدها بإشارات واضحة إلى جانب إنشاء مواقف للسيارات ودورات مياه حديثة وتوفير إرشادات سياحية متعددة اللغات وتطوير الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار المحليين والأجانب.



وأشار مدير البيئة الدكتور نزار حداد إلى أن المديرية وبالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات، تنفذ حملات نظافة للعديد من المواقع للحفاظ عليها، وتأهيلها لاستقبال الزوار.