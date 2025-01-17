ماكرون: نتطلع لانسحاب كامل للجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تتطلع لانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.
وأضاف ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، أن بلاده ستواصل مساندة لبنان ليبسط سيادته على كل الأراضي اللبنانية، والتعاون معه على ترسيم الحدود عند الخط الأزرق، مشيرا إلى أن بقاء لبنان بمنأى عن التدخلات الخارجية شرط لاستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وأكد أن فرنسا ستواصل العمل على تدريب الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز عمل اليونيفيل لممارسة مهامها في لبنان.
وجدد ماكرون التزام فرنسا تجاه اللبنانيين بإنجاح الترتيبات السياسية الجديدة، ودعم تشكيل حكومة سريعاً، وقال: "نريد أن يتم احترام الالتزامات السابقة وتقديم المساعدات وسننظم مؤتمرا دوليا لحشد مساعدة إعادة بناء لبنان".
بدوره، أكد عون عمق العلاقات التي تجمع لبنان بفرنسا، وأن لبنان، رغم الأزمات التي واجهها، لا يزال ينبض بالحياة والرجاء وبأنّ ثقةَ اللبنانيين ببلدِهم ودولتِهم قد عادت.
ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان اليوم في زيارة رسمية لتهنئة الرئيس اللبناني جوزاف عون بانتخابه، وكان في استقباله في المطار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.
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