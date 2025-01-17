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ماكرون: نتطلع لانسحاب كامل للجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان

1/17/2025 10:34:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تتطلع لانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.


وأضاف ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، أن بلاده ستواصل مساندة لبنان ليبسط سيادته على كل الأراضي اللبنانية، والتعاون معه على ترسيم الحدود عند الخط الأزرق، مشيرا إلى أن بقاء لبنان بمنأى عن التدخلات الخارجية شرط لاستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.


وأكد أن فرنسا ستواصل العمل على تدريب الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز عمل اليونيفيل لممارسة مهامها في لبنان.


وجدد ماكرون التزام فرنسا تجاه اللبنانيين بإنجاح الترتيبات السياسية الجديدة، ودعم تشكيل حكومة سريعاً، وقال: "نريد أن يتم احترام الالتزامات السابقة وتقديم المساعدات وسننظم مؤتمرا دوليا لحشد مساعدة إعادة بناء لبنان".


بدوره، أكد عون عمق العلاقات التي تجمع لبنان بفرنسا، وأن لبنان، رغم الأزمات التي واجهها، لا يزال ينبض بالحياة والرجاء وبأنّ ثقةَ اللبنانيين ببلدِهم ودولتِهم قد عادت.


ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان اليوم في زيارة رسمية لتهنئة الرئيس اللبناني جوزاف عون بانتخابه، وكان في استقباله في المطار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

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