ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 46,876

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى الجمعة، إلى 46,876 شهيدا، و110,642 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة في اليوم الـ469 للحرب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 88 شهيدا و 189 إصابة خلال 24 ساعة.
وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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