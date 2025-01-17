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ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 46,876

1/17/2025 10:33:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى الجمعة، إلى 46,876 شهيدا، و110,642 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة في اليوم الـ469 للحرب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 88 شهيدا و 189 إصابة خلال 24 ساعة.
وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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