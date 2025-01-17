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اجتماع حاسم بإسرائيل لإقرار الصفقة وتحذير أميركي من تبعات انهيارها

1/17/2025 8:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يواصل المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) اليوم الجمعة جلسته للنظر في التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه فور مصادقة المجلس ودخول الصفقة حيز التنفيذ سيبدأ الإفراج عن الأسرى الأحد.
وذكر موقع واللا الإسرائيلي عن مصدر مطلع أن تل أبيب ستحصل على قائمة بأسماء الأسرى المزمع الإفراج عنهم قبل يوم واحد من كل مرحلة.
كما أشار إلى أن وفدًا إسرائيليًا من الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) سيتوجه للقاهرة اليوم للتنسيق بشأن الاتفاق.
كما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر لم تسمه، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وخلفه دونالد ترامب أكدا موافقتهما على استئناف الحرب في غزة في حال خرقت حماس الاتفاق وأعادت تسلحها.
جلسة أمنية
وقبل بدء اجتماع الكابينت، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو عقد جلسة أمنية مع قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية وفريق التفاوض العائد من الدوحة، بحث خلالها مسائل أمنية واستعرض آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
كما أفادت القناة بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين تلقت قائمة بأسماء 33 أسيرًا سيعودون في إطار المرحلة الأولى من الصفقة.
كما أكدت -في المقابل- بأن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعداد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل.
ونقلت عن مصادر قولها إن الإفراج عن أوائل الأسرى الإسرائيليين في غزة سيبدأ الساعة الرابعة من عصر الأحد المقبل.
كما نقلت تحذير مسؤول كبير في البيت الأبيض من أن أي تأجيل من جانب إسرائيل في تنفيذ الاتفاق من شأنه أن يدفع حماس إلى إظهار قوتها، وقد يضر بتنفيذ الاتفاق.
وأضاف المسؤول أن "إسرائيل التزمت ببدء تنفيذ الاتفاق بعد غد الأحد، وبالتالي فإن أي انحراف عنه قد يؤدي إلى انهياره".
وقد طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بعقد اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية لإقرار الاتفاق فورًا، دون السماح لاعتبارات أخرى بعرقلة العمل لإعادة الأسرى.
وأكدت أنه لا يمكن لأعضائها أن يسمحوا لأنفسهم بمزيد من التأجيل، مشيرة إلى أن كل دقيقة يتأخر فيها الإفراج عن المحتجزين تعد خطرًا على حياتهم.
كما طالبت الحكومة بعدم الانتظار 16 يومًا لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، داعية الإسرائيليين إلى الخروج للتظاهر اليوم ومساء غد السبت في تل أبيب لإعلان مواصلة الحراك حتى إعادة آخر مخطوف من غزة.
توقيع رسمي
من جهتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب "عدم التزام الاحتلال" ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.
من ناحية أخرى، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر أن المفاوضين وقعوا رسميًا أمس الخميس في الدوحة على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.
وأوضحت المصادر أن مسؤولين من قطر وحماس وإسرائيل، إضافة إلى مستشار الرئيس الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، وقعوا على الاتفاق.
وأشار الموقع إلى أن خلافات ظهرت في اللحظة الأخيرة، وحالت دون التوقيع الرسمي على الاتفاق في يوم إعلانه.
وذكر أنه من غير المتوقع أن تصوت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق حتى مساء السبت، في ظل سعي وزراء محافظين لرفض الاتفاق، بعد أن كان من المفترض طرحه للتصويت الخميس.
تهديد بالاستقالة
على صعيد آخر، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المحكمة العليا مستعدة للبت في أي استئناف ضد صفقة التبادل حتى خلال نهاية الأسبوع.
يأتي ذلك في أعقاب تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالاستقالة من حكومة نتنياهو إذا تم إقرار الصفقة.
وانتقد بن غفير الصفقة، ووصفها بأنها سيئة ورهيبة، وتتخلى عن أمن سكان إسرائيل وتنتهك كل الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة لنفسها.
كما اعتبر أن الصفقة تسمح بعودة آلاف من وصفهم بالإرهابيين إلى شمال قطاع غزة بالسلاح، وتطلق سراح مئات الملطخة أيديهم بالدماء. وأضاف "نريد أن نرى المحتجزين مفرجًا عنهم ولكن ليس من خلال الاستسلام لحماس بل من خلال وقف إدخال المساعدات".
وهدد بن غفير أنه إذا تم تمرير الصفقة التي وصفها بالمتهورة فسيترك الحكومة ويقدم كتاب استقالة بقلب مثقل وسيترك منصبًا استثمر فيه كل قوته خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أنه إذا تقرر استئناف القتال ضد حماس وعدم ترك وكر كبير لما وصفه بالإرهاب كما طلب حزبه، فإنه سيعود إلى دعم الحكومة.
نتنياهو وسموتريتش
كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن زعيم حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اجتمع مع نتنياهو في محاولة لتقليص الخلافات بشأن الصفقة.
وأفاد موقع والا صباح اليوم -نقلا عن مصادر حكومية- أن نتنياهو وسموتريتش توصلا إلى تفاهمات، مشيرًا إلى أن الأزمة بينهما بشأن الصفقة في طريقها نحو الحل.
كما نقل الموقع عن مقربين من سموتريتش أن مطالب سموتريتش قبلت بعدما أكد لنتنياهو أنه سيستقيل إذا لم يعد الجيش لحرب كاملة بغزة.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت في وقت سابق إن سموتريتش يطالب نتنياهو بضمانات مكتوبة لمواصلة الحرب بعد المرحلة الأولى من الصفقة.
يشار إلى أن الدوحة كانت قد أعلنت مساء الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، على أن يبدأ تنفيذ بنوده بعد غد الأحد ظهرًا.
الجزيرة


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