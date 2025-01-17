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بزشكيان: وجود قوى أجنبية في الشرق الأوسط يزعزع استقرار المنطقة

1/17/2025 8:12:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن وجود قوى أجنبية بالشرق الأوسط يمكن أن يؤدي فقط لزعزعة استقرارالمنطقة منوها بأن مشاكل المنطقة يجب أن تحل من خلال اتفاقيات بين الدول الإقليمية
وقال بزشكيان خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو: "قائدنا الأعلى وجميعنا نرى أن جميع المشاكل الإقليمية يجب أن تُحل فقط من خلال اتفاقيات بين الدول الإقليمية. وجود قوى خارجية (أجنبية) في منطقتنا يمكن أن يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع وزعزعة الاستقرار".


وقد وصل الرئيس الإيراني إلى روسيا في زيارة رسمية صباح اليوم الجمعة، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، ويوقع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تعد نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في تطوير العلاقات بين روسيا وإيران.

RT

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