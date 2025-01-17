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عاجل هل تغدر إسرائيل بالمقاومة عقب استلام الأسرى ؟

1/17/2025 8:12:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مهند الجوابرة
استبعد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد هلال الخوالدة أن تقوم إسرائيل بإعادة اعتقال الأسرى المفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى المنوي تنفيذها اعتباراً من الأحد المقبل .
وقال الخوالدة لـ "الوكيل الإخباري" بأن المفاوضات لإتمام هذه الصفقة أخذت وقتاً طويلاً تم التوافق من خلالها على بنود لا تمكن الاحتلال من اختراقها مستقبلاً بضمانات قطرية ومصرية وأمريكية ، وبالتالي لن يتمكن الاحتلال من اختراق هذه البنود إن رغب في استمرار الهدوء في المنطقة لوقت أطول .
وبين بأن الإدارة الأمريكية لعبت دور الحاسم في هذه المفاوضات ، حيث تمكن نتنياهو سابقاً المراوغة إبان ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن لصالح مستقبله السياسي في إسرائيل ، وهو الأمر الذي تسبب بعرقلة المفاوضات في العديد من المرات، لكن المعادلة تغيرت بقدوم دونالد ترامب الذي يروج إلى إعادة الازدهار في الاقتصاد الأمريكي عبر بوابة الشرق الأوسط من خلال السلام وبالطريقة التي يراها مناسبة وتخدم توجهات إدارته .
وأضاف بأن الإسرائيليون قد يقومون مستقبلاً بإعادة اعتقال عدد بسيط من الأسرى المؤثرين الذين تم الإفراج عنهم ، خاصة إذا تواجدوا في الضفة الغربية ، لكنه في المقابل لن يقوم بعملية اعتقال واسعة لهم كما فعل في العام 2011 عقب تنفيذ صفقة التبادل "وفاء الأحرار" والتي أعاد فيها اعتقال عشرات الأسرى المفرج عنهم في تلك الصفقة .
وعما إذا كان الاحتلال يخطط لاستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة ثم استكمال الحرب قال الخوالدة بأن الجيش الإسرائيلي يعاني الأمرين على الصعيد النفسي والصعيد الانضباطي ، حيث شهدت الحرب تمرداً واسعاً من قبل بعض القادة الراغبين بإيقاف الحرب ، في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاحتلال ولا يفصح عنها في الجنود والمعدات وعدم الوصول لأهداف حقيقية لتلك العملية العسكرية في غزة ، وهو ما سيمنع نتنياهو من إحكام السيطرة على الجيش مستقبلاً.
وأكد بأن تدخل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب ستخفف تدريجياً من التأثير اليميني المتطرف على قرارات الإدارة الإسرائيلية ، لافتاً إلى أن الوزير إيتمار بن غفير الذي يمثل أكثر اليمينيين المتطرفين في الحكومة سينعزل تدريجياً وسيزول أثره في قرارات الحرب خاصة اذا نفذ تهديده بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية ، أي ما يعني أن الحرب لن يكون لها عودة في حال استمر ترامب على الاستراتيجية التي ينوي تنفيذها لإعادة الهيبة للاقتصاد الأمريكي .
وفي الجانب الآخر ، أكد الخوالدة أن المقاومة قد تسعى لإعادة التموضع وبناء قدراتها تحسباً لأي تطور جديد من الجانب الإسرائيلي في استكمال العملية العسكرية عقب الحصول على أسراه وجثث جنوده ، حيث لم تبقِ الحرب بحسب الخوالدة خياراً آخر لأهل غزة ومقاومتها إلا الصمود والتحدي ومقارعة الاحتلال للحصول على الحقوق المشروعة.

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