تعرف على موعد شهر رمضان 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت معدلات البحث في الآونة الأخيرة عن موعد شهر رمضان لعام 2025، الذي يعد من أهم الأشهر في التقويم الهجري، ويتميز بأجوائه الروحانية وطقوسه الدينية الخاصة.



من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2025 يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، ويستمر لمدة 29 أو 30 يومًا وفقًا للتوقعات الفلكية.



وسيتم التأكد من الموعد النهائي لبداية الشهر بعد استطلاع الهلال في يوم 29 من شهر شعبان لعام 1446هـ.



وفقًا للحسابات الفلكية، يتبقى 42 يومًا على بداية شهر رمضان 2025، الذي يترقبه المسلمون لبدء شهر العبادة والتقوى.



ويعد شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة الهجرية، وقد خصه الله بفضائل عظيمة، حيث يعد صيامه فريضة على كل مسلم استنادًا إلى قوله تعالى: "شَهَرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ".



ويعتبر صوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إله إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ".

مصراوي