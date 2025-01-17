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إسرائيل تواصل غاراتها و 101 شهيد منذ الإعلان عن الصفقة

1/17/2025 6:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر طبية إن 18 فلسطينيًا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، في حين ارتفع إلى 101 عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ إعلان التوصل مساء الأربعاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال متحدث جهاز الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، في بيان، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مساء الأربعاء، وحتى صباح الجمعة بلغت 101 شهيد بينهم 27 طفلًا و31 سيدة.
وأفاد بصل بأن 82 شهيدًا من إجمالي المحصلة استشهدوا بهجمات على محافظة غزة، و16 في المحافظات الجنوبية بينهم 14 من خان يونس واثنان من رفح، و5 من الوسطى.
وأوضح متحدث الدفاع المدني أن عدد الجرحى الفلسطينيين جراء تلك الهجمات زاد عن 264 مصابًا.
وأعلنت الدوحة مساء الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل، على أن يبدأ تنفيذه بعد غد الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
الجزيرة


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