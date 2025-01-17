إسرائيل تواصل غاراتها و 101 شهيد منذ الإعلان عن الصفقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت مصادر طبية إن 18 فلسطينيًا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، في حين ارتفع إلى 101 عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ إعلان التوصل مساء الأربعاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال متحدث جهاز الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، في بيان، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مساء الأربعاء، وحتى صباح الجمعة بلغت 101 شهيد بينهم 27 طفلًا و31 سيدة.
وأفاد بصل بأن 82 شهيدًا من إجمالي المحصلة استشهدوا بهجمات على محافظة غزة، و16 في المحافظات الجنوبية بينهم 14 من خان يونس واثنان من رفح، و5 من الوسطى.
وأوضح متحدث الدفاع المدني أن عدد الجرحى الفلسطينيين جراء تلك الهجمات زاد عن 264 مصابًا.
وأعلنت الدوحة مساء الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل، على أن يبدأ تنفيذه بعد غد الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
الجزيرة
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