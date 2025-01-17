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بايدن يكشف عن مخاوف لاحقته خلال زيارته إلى كييف عام 2023

1/17/2025 6:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع قناة "MSNBC" بأنه كان يخشى تعرضه لمحاولة اغتيال خلال زيارته غير المعلنة إلى كييف في عام 2023.
وأضاف بايدن:"كنت قلقا من أن بعض العناصر في أوكرانيا، قد تحاول تنفيذ عملية الاغتيال".


وأوضح بايدن أنه خلال رحلته التي استمرت 10 ساعات بالقطار إلى أوكرانيا، كان يرافقه "أفضل الأفراد الأمنيين".


يذكر أنه في فبراير 2023، وصل بايدن إلى كييف في زيارة غير مسبوقة والتقى بفلاديمير زيلينسكي.


وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن نائب مدير شركة "السكك الحديدية الأوكرانية" (أوكرزاليزنيتسيا) للاتصالات والتسويق ألكسندر شيفتشينكو، أنه خلال زيارة بايدن، تم تشغيل قطارين متطابقين في نفس الوقت عبر مسارات مختلفة لإخفاء هوية "القطار الشبح" الذي كان يستقله الرئيس الأمريكي.

RT

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