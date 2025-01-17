بايدن يكشف عن مخاوف لاحقته خلال زيارته إلى كييف عام 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع قناة "MSNBC" بأنه كان يخشى تعرضه لمحاولة اغتيال خلال زيارته غير المعلنة إلى كييف في عام 2023.
وأضاف بايدن:"كنت قلقا من أن بعض العناصر في أوكرانيا، قد تحاول تنفيذ عملية الاغتيال".
وأوضح بايدن أنه خلال رحلته التي استمرت 10 ساعات بالقطار إلى أوكرانيا، كان يرافقه "أفضل الأفراد الأمنيين".
يذكر أنه في فبراير 2023، وصل بايدن إلى كييف في زيارة غير مسبوقة والتقى بفلاديمير زيلينسكي.
وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن نائب مدير شركة "السكك الحديدية الأوكرانية" (أوكرزاليزنيتسيا) للاتصالات والتسويق ألكسندر شيفتشينكو، أنه خلال زيارة بايدن، تم تشغيل قطارين متطابقين في نفس الوقت عبر مسارات مختلفة لإخفاء هوية "القطار الشبح" الذي كان يستقله الرئيس الأمريكي.
RT
MENAFN17012025000208011052ID1109100987
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.